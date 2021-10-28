Остриями вверх: Хилькевич подвергла себя жуткой процедуре и впала в шок

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич освоила необычную практику. 35-летняя актриса со второй попытки встала на гвозди. Жуткой процедуре Анна подвергла себя сама. "Я смогла пройти этот непростой для моей головы этап и не "сломаться", - поделилась знаменитость в личном микроблоге.
Актриса показала подписчикам доску Садху – устройство с гвоздями, направленными остриями вверх. На доске Анна простояла в течение часа. За это время, говорит Хилькевич, она испытала массу эмоций. "Разные, удивительные и очень приятные вещи… и слезы, и смех, и наслаждение", – поделилась знаменитость. По словам артистки, в какой-то момент она впала в шок от переизбытка чувств.
Звезда "Универа" отметила, что во время сеанса гвоздестояния узнала о себе много нового. Эта практика, как заметила Хилькевич, влияет на энергетические потоки, тренирует осознанность и волю. Стояние на гвоздях Анна сравнила с аскезой.
Артистка отметила также, что на фото, где она стоит на доске, у нее выпячивается живот. "Я не беременна😂, просто пришлось расслабиться по полной", – оправдалась знаменитость.
Отметим, гвоздестояние медицинское сообщество не рассматривает как действенный метод для лечения или восстановления организма. Нет никаких данных об эффективности этой практики. Кроме того, врачи считают, что любители стоять на гвоздях рискуют инфицироваться при повреждении кожных покровов.
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