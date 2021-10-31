Бородина взбесила народ неуклюжим выступлением на шоу "Ледниковый период"

Популярная российская телеведущая, наиболее известная по работе в скандальном шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ, Ксения Бородина в очередной раз выступила на коньках в рамках программы "Ледниковый период".
Судьи из эфира в эфир оценивают номер Бородиной достаточно низкими баллами, поскольку по сравнению с остальными участниками телеведущая заметно отстает и по технике, и по артистизму.
Сложившаяся ситуация крайне Беспокоит Ксению, ведь она старается изо всех сил и ежедневно проводит на тренировках по несколько часов. Иногда даже ведущая жалуется на синяки, царапины и мышечную боль, ведь от постоянной работы на льду периодически появляются травмы и сильная усталость.
Тем не менее, неудачи не мешают Бородиной ставить новые цели и активно к ним идти. Кроме того, ведущая не против сама над собой посмеяться. Так, в последнем эфире телешоу Ксения появилась в образе неуклюжего медведя на льду. В процессе выступления Бородина то и дело спотыкалась, падала и неловко размахивала руками. Однако теперь это было не ошибкой, а частью юмористического образа.
Но такой номер оценили не все – Николай Цискаридзе, например, посчитал, что шутить над собой и делать работу "неуклюже" должен только профессионал, который может себе позволить подурачиться.
Популярные темы форума
НАТКУ ТУТ В ЖООПУ ИМЕЮТ.
Увлажняющие капли для глаз
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Салон красоты как бизнес
Не надо терять надежду
Ищу
У НАТКИ ПОРВАЛАСЬ ЖООПА.
Где?
НАТКА НАЖРАЛАСЬ ГООВНА.
НАТКА СДРИИИСНУЛА.