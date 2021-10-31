Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Воскресенье
31 октября
Лента новостей
12:16
Темникова рассказала об абсурдном запрете Фадеева: Приказал, чтобы я отнекивалась
12:08
Сбежавшая в США Катина рассказала о жизни после "Тату"
12:00
"Ничего страшного": униженная Бородина огрызнулась на критику Тарасовой
11:30
Вернувшаяся из космоса Пересильд взбудоражила россиян откровенным снимком
11:26
Зеленский потерял доверие Запада из-за офшорного скандала – политолог Молчанов
11:19
Страдающая тяжелой болезнью Заворотнюк напугала народ своим видом
11:09
Рассказавший о смертельном диагнозе Садальский отправился на кладбище
10:47
Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову
10:30
"Близко смерть и одиночество": Светличная шокировала признанием после исчезновения
08:41
Гороскоп на ноябрь 2021 года
06:02
"Тошнит": тело 63-летней Мадонны в одних колготках вызвало оторопь
03:21
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
00:59
День евангелиста Луки: что нельзя делать 31 октября
22:34
"Как жить без боли?": Седокова твердо решила бросить молодого мужа
20:15
"Как такое возможно?": Темникова бьет тревогу из-за страшной болезни
18:11
"Ему ампутировали ногу": Кириллов позвонил Шатиловой за мгновение до смерти
17:45
Не узнает близких: Садальский заикнулся о страшной болезни
17:25
Украинцы бегут из родной страны ради заработков – экс-премьер Кинах
17:01
"Начались комплексы": звезда Comedy Woman о тяжелом разводе с домашним тираном
16:28
"Деньги бездарно потрачены": кто спустил собранные Табаковым 112 миллионов рублей
16:13
Женившийся на падчерице Солнцев рассказал о бешеных тратах на свадьбу
15:40
"Я поняла, что теряю мозг": беременную Собчак отправили под капельницы
15:39
Машков высмеял важное решение Янковского: Фантазия-то не особенно работает
15:00
На грани: Состояние лежащего в коме Гаркалина стремительно ухудшается
14:33
Война в Донбассе неизбежна – эксперт Головачев
14:03
"Гулять, изменять": новый поворот в истории с разводом Костенко и Тарасова
13:51
Целлюлит и обвисшая кожа: народ в ужасе от вида Даны Борисовой без штанов
13:45
"Ну как так? Почему?": известный телеведущий раздавлен горем
13:37
Фото любимого мужчины Цискаридзе попали в Сеть
13:15
"Операция может быть бессмысленной": хирург предупредил гниющую Аршавину об опасности
13:06
Басков не может прийти в себя после ухода любимой: Ничего не могу с собой сделать
12:39
"Неловкая ситуация": застрявшую глубоко резинку из узкого отверстия Колдуна пришлось вытаскивать врачам
12:23
"Как не стыдно! Уходите!": Градский публично отчитал участницу "Голоса"
11:49
"Не собиралась о себе заботиться": Лазарева заговорила о страшной болезни
11:09
Ушел из жизни легендарный телеведущий Игорь Кириллов
10:57
Белорусский политик Гончарик: в Москве поставили под сомнение Союзное государство
10:56
Собчак рассказала об отношении Богомолова к ее ребенку от другого мужчины
10:50
Восьмилетний сын Фриске прилюдно втоптал в грязь Шепелева
10:40
Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье
08:33
"Наши груди соприкасались": Принц Гарри раздел и чмокнул в губы старого друга
06:03
"Не надоело плясать?": кривляния Глюкозы с декольте до пупа взбесило россиян
04:24
День Осия Колесника: народные приметы 30 октября
02:51
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
00:44
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер
21:46
Эксперт Митрахович о "Северном потоке – 2": России нужно решать собственные проблемы
21:08
"Дело пытаются замять": в Большом театре разразился громкий скандал из-за гибели артиста
20:25
Вдова в шоке: могила Хворостовского утонула
19:51
Появилась информация о романе Киркорова с мужчиной
19:47
В семье Панина произошло долгожданное пополнение: Папа в восторге!
19:09
Обсосавшая губы Кудрявцевой Лолита готовит грандиозную пьянку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пошла по стопам деда: как выглядит внучка Маслякова, которая тоже стала ведущей КВН
"Копия мамочки": 8-летняя дочь Пугачевой кардинально преобразилась
Появилась информация о романе Киркорова с мужчиной
Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье
"Ему ампутировали ногу": Кириллов позвонил Шатиловой за мгновение до смерти
Киселева резко осадили после конфликта с Шукшиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ничего страшного": униженная Бородина огрызнулась на критику Тарасовой

"Ничего страшного": униженная Бородина огрызнулась на критику Тарасовой

В очередном выпуске шоу "Ледниковый период" Первого канала Ксения Бородина с Дмитрием Соколовым показали номер, в котором иронизируют над тем, как неуверенно ведущая держится на льду.
прочитано 134 раза

Однако строгому жюри выступление пары показалось не смешным. Ведущий проекта Алексей Ягудин оценил номер, посчитав образ теледивы выигрышным. Но другие судьи резко раскритиковали Ксению Бородину.

ПО ТЕМЕ

Униженная Бородина разревелась на глазах публики

 Шоу "Ледниковый период"

Сюжеты Шоу "Ледниковый период"

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Так, Николай Цискаридзе отметил, что для того, чтобы так шутить на льду, нужно быть профессионалом. По его мнению, телеведущая не владеет основным материалом, поэтому такое выступление совсем не смешно. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова разделила мнение артиста балета.

Позже Ксения Бородина высказалась по поводу вердикта жюри. Она отметила, что, как обычно, было не смешно "одному человеку", подразумевая Татьяну Тарасову, которая и ранее разносила звезду "Дома-2" в пух и прах. "Но ничего страшного", – заявила знаменитость в "Сторис" своего микроблога.

Несмотря на то, что Ксения Бородина снова получила самые низкие оценки судей и оказалась в претендентки на вылет с ледового шоу, руки она не опускает. Ведущая призвала поклонников поддержать ее в голосовании.

В свою очередь фигурист Алексей Ягудин, несмотря на свою лояльность к теледиве, заявил, что для него провал Ксении Бородиной не стал неожиданностью. Он уверен, что многие зрители старшего возраста теледиву ненавидят и презирают. В ютуб-шоу "Детали" он отметил, что они считают, что "это дно" и позор. Напомним, ранее из-за низких оценок судей "Ледникового периода" теледива расплакалась на публике.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 31 октября 2021, 12:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье

Все идет к концу
Шоу-бизнес

"Ну как так? Почему?": известный телеведущий раздавлен горем

Народ выразил соболезнования

Шоу-бизнес

"Неловкая ситуация": застрявшую глубоко резинку из узкого отверстия Колдуна пришлось вытаскивать врачам

Певцу надо быть аккуратнее

Шоу-бизнес

Фото любимого мужчины Цискаридзе попали в Сеть

Артист не скрывает чувств

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве

Спорт

Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги

Регионы

Во время пожара в жилом доме в Самаре заживо сгорел человек
В центре Челябинска трамвай влетел в остановку
В Орехово-Зуевском округе поймали наркоторговца
В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании торгового центра
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+