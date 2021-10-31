"Ничего страшного": униженная Бородина огрызнулась на критику Тарасовой

Однако строгому жюри выступление пары показалось не смешным. Ведущий проекта Алексей Ягудин оценил номер, посчитав образ теледивы выигрышным. Но другие судьи резко раскритиковали Ксению Бородину.
Так, Николай Цискаридзе отметил, что для того, чтобы так шутить на льду, нужно быть профессионалом. По его мнению, телеведущая не владеет основным материалом, поэтому такое выступление совсем не смешно. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова разделила мнение артиста балета.
Позже Ксения Бородина высказалась по поводу вердикта жюри. Она отметила, что, как обычно, было не смешно "одному человеку", подразумевая Татьяну Тарасову, которая и ранее разносила звезду "Дома-2" в пух и прах. "Но ничего страшного", – заявила знаменитость в "Сторис" своего микроблога.
Несмотря на то, что Ксения Бородина снова получила самые низкие оценки судей и оказалась в претендентки на вылет с ледового шоу, руки она не опускает. Ведущая призвала поклонников поддержать ее в голосовании.
В свою очередь фигурист Алексей Ягудин, несмотря на свою лояльность к теледиве, заявил, что для него провал Ксении Бородиной не стал неожиданностью. Он уверен, что многие зрители старшего возраста теледиву ненавидят и презирают. В ютуб-шоу "Детали" он отметил, что они считают, что "это дно" и позор. Напомним, ранее из-за низких оценок судей "Ледникового периода" теледива расплакалась на публике.
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