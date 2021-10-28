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Шоу-бизнес
Облитая грязью Бородина вмазала Боне: Сама виновата

Облитая грязью Бородина вмазала Боне: Сама виновата

Телеведущая Ксения Бородина обрушилась на соперницу. Виктория Боня встала ей поперек горла.
прочитано 1252 раза

Ссора Ксении Бородиной и Виктории Бони возникла еще на шоу "Дом-2", когда они часто контактировали на одной площадке. Много лет подряд теледивы делают друг другу всяческие подставы. Острая критика превратилась в открытое соперничество. Так, на премии "Люди года" Ксения Бородина публично скривила лицо, не желая делить с Викторией Боней одну сцену. Скандал привел к появлению множества слухов, поэтому народ решил узнать, почему женщины враждуют.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Поклонники спросили у Ксении Бородиной, что породило раздор. Ведущая заявила, что она не конфликтует с Викторией Боней, назвав ее "хайпажоркой" и "бездельницей", которая сама во всем виновата. По словам звезды, оппонентка постоянно льет на нее грязь, пытаясь набрать за счет этого популярность.

Ксения Бородина уточнила, что ей наплевать на противницу, поэтому она никогда ее не обсуждает. По словам брюнетки, Виктория Боня каждый раз пытается выдавать надуманное за действительность без всякого основания.

Своим пламенным посланием ведущая "Дома-2" вмазала ненавистной блогерше. Судя по всему, это было ответной реакцией на дерзкую выходку Виктории Бони. Как писали "Дни.ру", на церемонии вручения премии "Люди года" она сказала, что Ксения Бородина "распускает язык в поганую сторону".


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 15:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

комментарии

Ответить:

Гость882405
Пожаловаться Ответить
Бородина очень злая. Вы посмотрите на ее лицо….. и чем старше становится она, тем злее ее лицо. Ее это выражение «женщины в засаленных халатах, говорит об этом же
1

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