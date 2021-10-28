Облитая грязью Бородина вмазала Боне: Сама виновата

Телеведущая Ксения Бородина обрушилась на соперницу. Виктория Боня встала ей поперек горла.

Ссора Ксении Бородиной и Виктории Бони возникла еще на шоу "Дом-2", когда они часто контактировали на одной площадке. Много лет подряд теледивы делают друг другу всяческие подставы. Острая критика превратилась в открытое соперничество. Так, на премии "Люди года" Ксения Бородина публично скривила лицо, не желая делить с Викторией Боней одну сцену. Скандал привел к появлению множества слухов, поэтому народ решил узнать, почему женщины враждуют.

Поклонники спросили у Ксении Бородиной, что породило раздор. Ведущая заявила, что она не конфликтует с Викторией Боней, назвав ее "хайпажоркой" и "бездельницей", которая сама во всем виновата. По словам звезды, оппонентка постоянно льет на нее грязь, пытаясь набрать за счет этого популярность.

Ксения Бородина уточнила, что ей наплевать на противницу, поэтому она никогда ее не обсуждает. По словам брюнетки, Виктория Боня каждый раз пытается выдавать надуманное за действительность без всякого основания.

Своим пламенным посланием ведущая "Дома-2" вмазала ненавистной блогерше. Судя по всему, это было ответной реакцией на дерзкую выходку Виктории Бони. Как писали "Дни.ру", на церемонии вручения премии "Люди года" она сказала, что Ксения Бородина "распускает язык в поганую сторону".