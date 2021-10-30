"Я поняла, что теряю мозг": беременную Собчак отправили под капельницы

Отвечая на многочисленные вопросы, Ксения Собчак откровенно рассказала о беременности, которую перенесла несколько лет назад. Телеведущая призналась, что в отличие от других матерей не может восхититься временем ожидания ребенка и назвать ту пору милой. По словам журналистки, тогда ей было очень тяжело.
Во время интервью Собчак вспомнила, как в первые месяцы беременности с трудом вставала с кровати, поскольку плохо себя чувствовала. Она нуждалась в капельницах. При этом журналистка продолжала работать.
Ксения отметила, что месяцы ожидания ребенка были наполнены всевозможными тренировками. Она занималась йогой, делала дыхательные упражнения, плавала, хотя последнее она делать не любит. А ближе к родам Собчак поняла, что стала с трудом формулировать мысли.
"Был момент, когда я поняла, что теряю мозг", – вспомнила телеведущая.
Тем не менее знаменитость мечтает еще об одном ребенке. Однако пока Ксения боится об этом даже думать.
Кстати, в этом же интервью Ксения Собчак рассказала об отношении своего мужа Константина Богомолова к ее сыну Платону, которого она родила от бывшего супруга, актера Максима Виторгана. По словам телеведущей, режиссер быстро нашел общий язык с мальчиком.
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