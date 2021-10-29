Названо имя подходящего партнера для Бузовой

Ольга Бузова, по слухам, сейчас не находится в отношениях. Психолог Ирен Таро рассказала, кто идеально подходит певице.

Ольга Бузова давно ищет "того самого". Пока артистке, к сожалению, попадались мужчины, которые предавали и обижали ее. Звезда не унывает и все еще надеется в ближайшее время найти идеального принца и родить детей.

Психолог Ирен Таро поделилась своим мнением о том, кто лучше всего мог бы подойти знаменитости. Мужчиной мечты оказался сербский актер Милош Бикович. Известно, что они знают друг друга, у них даже есть совместная фотография, на которой артист обнимает девушку.

"У Бузовой с Биковичем могут сложиться отношения спокойные и ровные, без скандалов и истерик. По их датам рождения, это один из самых наилучших вариантов совместимости. Они могут понимать друг друга с полуслова, иметь общие цели и общие интересы. Имея природную женскую притягательность Бузова с первых минут могла очаровать Милоша Биковича", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ирен Таро.

Эксперт не исключает, что как и в любой паре, между Бузовой и Биковичем все же могут появиться разногласия. Ведь они оба постоянно заняты, у них не так много времени на личную жизнь.

"Увы, их отношения были бы не долговечны. Бузова не готова жертвовать карьерой ради спокойной семейной жизни и уж точно не поехала бы в Сербию ради своего мужчины. Бикович по своей карте к семейной жизни не слишком стремится. Это одиночки. Создать пару и, главное, долго сохранять отношения им очень непросто", – подытожил психолог.