"Деньги бездарно потрачены": кто спустил собранные Табаковым 112 миллионов рублей

Будучи художественным руководителем МХТ имени Чехова, Олег Табаков сберег на счету театра 112 миллионов рублей и валютные средства. Деньги тратились на постановки и проекты. Также выделяли средства на премии сотрудникам. Однако после смерти народного артиста новое руководство быстро растратило миллионы. Обо этом анонимно рассказала журналистам сотрудница театра.
В 2018 году место Табакова занял Сергей Женовач. Как отметила сотрудница МХТ, новый художественный руководитель не был хозяйственником. "Деньги были бездарно потрачены", – считает она. По ее словам, за последние несколько лет расходы театра увеличились, а источников дохода стало меньше. Собеседница "Комсомольской правды" подчеркнула, что после смерти Табакова театр лишился спонсоров, поскольку многие из них дружили с Олегом Павловичем.
Когда у руля находился Женовач, штат театра вырос, заработная плата некоторых сотрудников была очень высокой, считает она. По ее мнению, большие деньги получали "случайные люди", находящиеся на хороших должностях.
Напомним, на этой неделе новым художественным руководителем театра стал актер Константин Хабенский. Сотрудники МХТ были крайне удивлены этой новостью. Об этом ранее писали "Дни.ру".
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