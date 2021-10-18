О чем умолчала Проклова в скандальной истории с Табаковым: ученица мэтра внесла ясность

Звезда сериалов "Бархатный сезон", "Нелюбимый" и других Ольга Спиркина высказалась о скандале, который разгорелся вокруг Елены Прокловой. Ольга долгое время не решалась комментировать эту довольно щепетильную тему так как Олег Табаков был ее мастером в ГИТИСе.
"Это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар", – сказала Ольга Спиркина в свежем интервью.
Хоть Проклова в своем рассказе и не называла имен, всем сразу стало ясно о ком речь, отметила Спиркина. В свое время роман Табакова с актрисой не был ни для кого секретом.
По словам Спиркиной, Проклова, откровенничая, умолчала о том, что пользовалась связями режиссера, чтобы продвинуться в карьере. "Он ей и профессионально очень помог", – поделилась звезда сериалов.
Ольга считает, что Елена должна была промолчать. Одно дело, считает актриса, если история дошла до суда и необходимо дать показания, другое дело – вытаскивать грязное белье ради шумихи в прессе.
Ольга Спиркина с большим уважением относится к памяти Олега Табакова. В прошлом у актрисы и режиссера были периоды разногласий, но время сгладило острые углы. Об учителе Спиркина сегодня говорит со слезами на глазах. Актриса любила мастера и благодарна ему за подаренную профессию.
Напомним, весной 2021 года Елена Проклова рассказала в интервью, что в юности несколько раз становилась жертвой сексуального насилия. Когда Елене было всего 15 лет, известный актер вывез ее в лес и совершил с ней развратные действия. Домогательства артиста Проклова терпела до 18 лет.
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