"Не в курсе": во МХТ шокированы новостью о назначении Хабенского худруком

В культурном учреждении заявили, что не получали соответствующий приказ. Первый заместитель худрука театра Сергея Женовача Марина Андрейкина прояснила ситуацию.
Она отметила, что знакомые пересылают им одно и то же сообщение об уходе нынешнего художественного руководителя. Однако в отделе кадров об этом не знают. "Мы не в курсе", – заявила Андрейкина.
Ранее В СМИ появилась информация о том, что артист и режиссер Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Кроме того, в Минкульте добавили, что с уважением относятся к решению Сергея Женовача, который якобы решил покинуть свой пост, и выразили ему благодарность за проделанную работу. Также от Константина Хабенского в ведомстве ждут, что он займется развитием традиций МХТ им. Чехова и предложит зрителям новые творческие проекты.
Напомним, 16 октября в МХТ состоялась премьера спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" с Константином Хабенским в главной роли. Он же был одним из драматургов этой правдивой истории в двух актах.
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