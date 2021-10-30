На грани: Состояние лежащего в коме Гаркалина стремительно ухудшается

В начале октября артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. У него уже к тому моменту было серьезное поражение легких. Состояние ухудшалось, Гаркалина ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам ЭКМО. Помимо всего, у артиста начался сепсис, из-за которого ему показаны переливания крови. Также коронавирус дал осложнение на сосуды – у Гаркалина диагностировали тромбоз.
Стало известно, что сердце артиста перестало справляться с такой чудовищной нагрузкой. Состояние продолжает стремительно ухудшаться, Валерию Борисовичу назначают все новые препараты. Недавно врачи решили давать ему норадреналин, чтобы стабилизировать давление, которое падает со стремительной скоростью.
Ранее врач давал комментарий относительно состояния любимого народом артиста. По мнению специалиста, состояние тяжелое и Гаркалину предстоит тяжелая борьба и восстановление. Однако надежда есть, так как пациенты в его практике поступали в более тяжелом состоянии.
Напомним, неделю назад состояние Валерия Гаркалина улучшилось, его даже временно отключили от аппаратов. Однако вскоре последовало очередное ухудшение, которое и дало осложнение на сердце.
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