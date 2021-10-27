"Каждый день – подарок от Бога": Гаркалину осталось недолго

Уже несколько недель россияне переживают за Валерия Гаркалина. Актер находится в больнице с коронавирусом. У него обнаружили поражение легких и снижение сатурации. Врачи борются за жизнь любимого артиста миллионов.
Доктор Сергей Пурясев дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" и рассказал, стоит ли поклонникам надеяться на лучшее. Эксперт дал подробный ответ на вопрос о том, долго ли знаменитости придется восстанавливаться, если он все-таки сможет выкарабкаться.
"Месяц ему надо. А восстановится? Ему всю жизнь, может, надо восстанавливаться, ему сколько лет-то сейчас. 60 лет есть-то, сколько ему осталось? 10-15 лет максимум. Не так уж много и протянет. Каждый день после 70 – это подарок от Бога. Ну не выживет, сам виноват. Все говорят: "Прививайся, прививайся!" – заявил Сергей Пурясев.
Также врач обрадовал новостью о том, что у исполнителя роли в картине "Ширли-мырли" не самая худшая ситуация. В больницу, к сожалению, часто поступают пациенты в более плачевном состоянии.
"У нас много прецедентов, когда у людей 100% поражение легких было. Ничего, восстановится, сейчас очень много аппаратов в России. Тем более это люди популярные, известные, и с финансами у них все хорошо."
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Кто подскажет?