Кома и сепсис: Гаркалин перешел в критическое состояние

Недавно Гаркалина ввели в медикаментозную кому. У него развился сепсис. Состояние народного артиста России стремительно ухудшается.
Пятый канал со ссылкой на источник сообщил, что актер может не справиться с болезнью. Его организм истощен хроническими недугами.
Известно, что Валерий Гаркалин перенес шунтирование сердца несколько лет назад. Помимо этого у него атеросклероз сосудов. Все это дает неблагоприятные последствия для человека, болеющего коронавирусом.
Напомним, 67-летнего Валерия Гаркалина госпитализировали 2 октября с подозрением на ковид. ПЦР-тест показал положительный результат. У актера было обширное поражение легких.
Дыхательная деятельность Гаркалина со временем ухудшилась, его перевели на ИВЛ, а потом на ЭКМО. Впоследствии у актера начался тромбоз и сепсис. Ему экстренно провели переливание крови. Медики не дают никаких прогнозов.
Ранее представитель актера Наталья Теплова рассказала, что врачи не говорят ничего о состоянии Валерия Гаркалина. Родным и близким медики тоже ничего не говорят.
Сейчас актер находится в реанимации ковидного отделения, где любые посещения запрещены.
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