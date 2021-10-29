Облобызавшая Ивлееву Собчак оправдалась за разврат: Это было прекрасно

Ксения Собчак уже имеет некоторый опыт в поцелуях с женщинами и даже может сравнивать.

Недавний приход Ксении Собчак в шоу Анастасии Ивлеевой запомнился зрителям зажигающими танцами на сцене и страстным лобызанием двух блондинок. Публичный поцелуй знаменитых женщин многими был воспринят как самый настоящий разврат. Этот эпизод получил большой резонанс и в очередном интервью Ксении Собчак пришлось оправдываться за произошедшее.

Накануне журналистка стала гостьей ютуб-шоу Иды Галич, в котором она была вынуждена отвечать на самые провокационные вопросы обычных прохожих. Люди тут же поинтересовалась, зачем Собчак целовалась с Ивлеевой. Ксения легко оправдалась за разврат, объяснив, что в тот момент у нее просто было такое настроение, к тому же, она нашла в этом некий глубокий смысл. Собчак подчеркнула, что во всех ее поступках есть смысл. В данном случае она хотела поддержать ту идею, которую продвигает Ивлеева в своем шоу.

Также блондинка не стала скрывать, что на мысль о таком поступке ее навело воспоминание о Тине Канделаки – их совместный поцелуй публика наблюдала уже больше десяти лет назад. Сравнивая Канделаки и Ивлееву, Собчак заявила, что последняя целуется лучше.

"Это было прекрасно," – описала журналистка свои чувства от поцелуя.

Впрочем, многие с мнением знаменитости не согласились. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксению Собчак и Настю Ивлееву даже наказали за лесбийский разврат.