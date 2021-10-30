Собчак рассказала об отношении Богомолова к ее ребенку от другого мужчины

Ведущая дала большое интервью, в котором ответила на многие откровенные вопросы. В том числе, Ксения поделилась, в каких отношениях ее нынешний супруг Константин Богомолов находится с ее сыном Платоном. 4-летний мальчик, рожденный в браке с Максимом Виторганом, является единственным наследником журналистки. Общих детей с Богомоловым у них пока нет, однако новый супруг отлично ладит с мальчиком.
Собчак рассказала, что Константин любит детей, поэтому легко нашел общий язык с Платоном. "У него свои подходы к Платону, но они очень дружат", – поделилась Ксения. По ее словам, Богомолов с легкостью может уговорить мальчика делать то, что ему нужно. Знакомство режиссера и сына его второй жены произошло перед приемом врача. Константину удалось успокоить мальчика и помочь маме уговорить его на осмотр.
Более того, Константину удалось наладить дружбу между сыном новой супруги и дочерью от бывшей жены Дарьи Мороз. Платон и Аня очень дружат, часто проводят время вместе и скучают в разлуке.
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