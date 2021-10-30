Восьмилетний сын Фриске прилюдно втоптал в грязь Шепелева

Наследник Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева делает успехи в спорте.

Конфликт вокруг ребенка покойно певицы продолжается уже больше шести лет. После смерти Жанны начались настоящие войны за маленького Платона, а гражданского супруга артистки возненавидело все ее окружение. После многочисленных судов и разбирательств мальчик все же остался жить с отцом.

Шепелев проводит с сыном много времени, старается заниматься его развитием. Недавно Платон увлекся спортом. Он катается на сноуборде и играет в баскетбол. Пока для зимнего спорта еще рано, отец и сын все свободное время проводят на спортивной площадке, соперничая друг с другом в командном спорте. Недавно Дмитрий выложил "сторис", в которой похвастался успехами Платона.

Дмитрий написал, что очень гордится сыном, так как мальчик уже с легкостью его обыгрывает. Недавно он буквально втоптал отца в грязь, победив на поле с разгромным счетом. "Так меня давно не "унижали", – поделился Шепелев с подписчиками.

Ранее Дмитрий Шепелев снова оказался в эпицентре скандала с Ольгой Орловой. Артистка была близкой подругой Жанны Фриске и позже стала крестной Платона. Однако после смерти жены Дмитрий разорвал все связи с Ольгой. Он запрещает сыну общаться с крестной. Недавно в своем блоге Шепелев рассказал историю покойного американского актера Пола Уокера, дочь которого под венец вел ее крестный. Подписчики уличили Дмитрия в лицемерии.