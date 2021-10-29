"Бред": Шепелев вышел из себя после слов незнакомца

Дмитрий Шепелев рассказал об интересном и поучительном случае из собственного опыта.

Совсем недавно телеведущий вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой побывал на прекрасной Сицилии. Во время отдыха на острове пара посетила живописный вулкан Этна. На экскурсию туристов сопровождал незнакомый гид, который то и дело предлагал путешественникам поблагодарить "мама-Этну" за то, что она позволила им себя осмотреть, а потом отпустила восвояси. Тогда слова экскурсовода просто взбесили Дмитрия Шепелева.

"Ну что за туристическое клише?! Бред," – думал телеведущий.



Спустя две недели после возвращения пары домой Этна вдруг ожила. Телеведущий рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что теперь он с ужасом смотрит на то, как прежде тихий вулкан курит густым дымом, засыпает камнями города и вызывает страшные ураганы с ливнями.

Теперь-то Дмитрий Шепелев наконец понял, как прав был местный незнакомец, слова которого тогда вывели ведущего из себя. В своем микроблоге Шепелев еще раз поблагодарил "маму-Этну" за то, что она показала ему свои великолепные пейзажи и все-таки позволила "смотаться домой". На этот раз благодарность, наверняка, была куда более осознанной и звучала гораздо искреннее.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что восставшего против Ольги Орловой Дмитрия Шепелева уличили в лицемерии.