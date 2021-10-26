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Шоу-бизнес
Восставшего против Орловой Шепелева уличили в лицемерии

Восставшего против Орловой Шепелева уличили в лицемерии

Крестной матерью сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева является Ольга Орлова, но она давно не видела мальчика.
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Бывший возлюбленный Жанны Фриске активно ведет свой инстаграм-аккаунт, в котором всячески демонстрирует счастливую семейную жизнь с новой женой и детьми. Недавно Дмитрий Шепелев рассказал своим подписчикам несколько печальную историю другой семьи, которая якобы тронула телеведущего.

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"Это конченые люди": отец Фриске смешал семью Шепелева с грязью

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Мужчина поделился кадром, на котором дочь погибшего актера Пола Уокера выходит замуж. Под венец девушку вел ее крестный отец – актер Вин Дизель.

"Трогательная и немного печальная новость," – написал телеведущий.

Примечательно, что история чужой семьи вдруг растрогала Шепелева в то время, как в его собственной жизни происходят несколько похожие события, но к ним он относится совсем иначе. Своему собственному сыну Платону, который потерял родную мать в совсем раннем возрасте, Шепелев не дает общаться с крестной.

Как сообщило издание Woman.ru, внимательные подписчики в поведении Дмитрия Шепелева тут же заметили некое лицемерие. После смерти Фриске мужчина по какой-то причине восстал против общения сына с Орловой, которая могла бы хотя бы отчасти заменить мальчику мать. Ольга была очень дружна с Жанной и находилась рядом с подругой до самой ее смерти. После кончины певицы Шепелев разорвал все отношения с крестной сына. Сама Орлова от этого очень страдает, но старается действовать в интересах Платона и не участвует в разборках.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что отец Жанны Фриске смешал семью Дмитрия Шепелева с грязью.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 09:34 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

комментарии

Ответить:

Гость725130
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ЖурналиЗдки, Орловы, Фришки и прочие отвалите один раз и навсегда от Дмитрия Шепелева! Он живет честно и правильно ,работает ,воспитывает детей ,в отличии от вас, никого не трогает,ничего не просит,не оскорбляет,что вам от его семьи нужно! Или о Орловой и семейке воров и бездельников-ВРИ без Шепелева не о чем писать-мелите одно и тоже-из пустого в порожнее!
Гость876494
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А что это посторонние люди, пытаются найти Платону "мать"? Ребенок живет в семье, у него есть сестра и братик, причем здесь орлова, ей лишь бы лишний раз, появился повод, напомнить о себе.....
Гость882405
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Орлова могла заменить мать??????? Вы, видимо, издеваетесь ????? Вместе с фришками была против отца ребёнка. Шепелёв, молодец, успехов вашей семье!
Гость878348
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орлова тоже поливала Дмитрия грязью и подтявкивала везде папефри, так что за что боролась на то и напоролась криворотая
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