Восставшего против Орловой Шепелева уличили в лицемерии

Бывший возлюбленный Жанны Фриске активно ведет свой инстаграм-аккаунт, в котором всячески демонстрирует счастливую семейную жизнь с новой женой и детьми. Недавно Дмитрий Шепелев рассказал своим подписчикам несколько печальную историю другой семьи, которая якобы тронула телеведущего.
Мужчина поделился кадром, на котором дочь погибшего актера Пола Уокера выходит замуж. Под венец девушку вел ее крестный отец – актер Вин Дизель.
"Трогательная и немного печальная новость," – написал телеведущий.
Примечательно, что история чужой семьи вдруг растрогала Шепелева в то время, как в его собственной жизни происходят несколько похожие события, но к ним он относится совсем иначе. Своему собственному сыну Платону, который потерял родную мать в совсем раннем возрасте, Шепелев не дает общаться с крестной.
Как сообщило издание Woman.ru, внимательные подписчики в поведении Дмитрия Шепелева тут же заметили некое лицемерие. После смерти Фриске мужчина по какой-то причине восстал против общения сына с Орловой, которая могла бы хотя бы отчасти заменить мальчику мать. Ольга была очень дружна с Жанной и находилась рядом с подругой до самой ее смерти. После кончины певицы Шепелев разорвал все отношения с крестной сына. Сама Орлова от этого очень страдает, но старается действовать в интересах Платона и не участвует в разборках.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что отец Жанны Фриске смешал семью Дмитрия Шепелева с грязью.
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