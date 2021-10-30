"Гулять, изменять": новый поворот в истории с разводом Костенко и Тарасова

Анастасия Костенко пустила слухи о разладе в семье перед рождением третьего ребенка. Коуч-тренер Юлия Митрохина рассказала, как отреагировала бы Бузова, узнав о разводе бывшего.

Накануне третьих родов Анастасия Костенко удалила фамилию мужа в своем аккаунте в "Инстаграме", а также убрала его из друзей и отписалась сама. Позже девушка выложила странные "Сторис" с намеком на то, что в семье все не так гладко.

Народ сразу же подхватил эти слухи. Большинство было уверено, что модель и футболист разводятся, несмотря на то, что пара ждет рождения третьего ребенка. Также многие решили, что причиной конфликта опять стали измены спортсмена.

"Я думаю, что Ольга Бузова отреагировала бы на эту новость эмоционально. Она сама по себе эмоциональный человек, поэтому на все, что касается ее личной жизни, тех же бывших отношений (тем более с Тарасовым), девушка реагирует довольно импульсивно. В данном случае эмоции, возможно, будут приятными", – размышляет Юлия Митрохина о том, какой бы была реакция Бузовой на развод экс-супруга с разлучницей.

Эксперт уверен, что спортсмен действительно склонен к тому, чтобы ходить налево и обманывать своих жен. Напомним, что такое уже было несколько раз. Именно предательство и стало причиной расставания поющей ведущей с футболистом.

"Да, конечно, он мог изменить, потому что это уже было дважды, и говорит о том, что мы можем наблюдать аналогичную ситуацию третий раз. В их отношениях с Костенко происходит все то же самое, что было у него и в первом браке и во втором. Все, что было доступно Сети и интернету, происходит сейчас в его нынешних отношениях. Единственное, что их связывает, – большее количество детей, но это не значит, что в силу этого человек отвернется от своих привычек – гулять, изменять и поддерживать таким образом свою мужскую силу и самооценку", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Напомним, в итоге брюнетка написала в своем профиле, что все это было шуткой. Она специально сделала так, чтобы люди подумали, будто между ней и супругом что-то произошло. На следующий день пара отправилась рожать третьего ребенка. На свет появился мальчик, которого назвали Андреем.