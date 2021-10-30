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Шоу-бизнес
"Гулять, изменять": новый поворот в истории с разводом Костенко и Тарасова

"Гулять, изменять": новый поворот в истории с разводом Костенко и Тарасова

Анастасия Костенко пустила слухи о разладе в семье перед рождением третьего ребенка. Коуч-тренер Юлия Митрохина рассказала, как отреагировала бы Бузова, узнав о разводе бывшего.
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Накануне третьих родов Анастасия Костенко удалила фамилию мужа в своем аккаунте в "Инстаграме", а также убрала его из друзей и отписалась сама. Позже девушка выложила странные "Сторис" с намеком на то, что в семье все не так гладко.

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Народ сразу же подхватил эти слухи. Большинство было уверено, что модель и футболист разводятся, несмотря на то, что пара ждет рождения третьего ребенка. Также многие решили, что причиной конфликта опять стали измены спортсмена.

"Я думаю, что Ольга Бузова отреагировала бы на эту новость эмоционально. Она сама по себе эмоциональный человек, поэтому на все, что касается ее личной жизни, тех же бывших отношений (тем более с Тарасовым), девушка реагирует довольно импульсивно. В данном случае эмоции, возможно, будут приятными", – размышляет Юлия Митрохина о том, какой бы была реакция Бузовой на развод экс-супруга с разлучницей.

Эксперт уверен, что спортсмен действительно склонен к тому, чтобы ходить налево и обманывать своих жен. Напомним, что такое уже было несколько раз. Именно предательство и стало причиной расставания поющей ведущей с футболистом.

"Да, конечно, он мог изменить, потому что это уже было дважды, и говорит о том, что мы можем наблюдать аналогичную ситуацию третий раз. В их отношениях с Костенко происходит все то же самое, что было у него и в первом браке и во втором. Все, что было доступно Сети и интернету, происходит сейчас в его нынешних отношениях. Единственное, что их связывает, – большее количество детей, но это не значит, что в силу этого человек отвернется от своих привычек – гулять, изменять и поддерживать таким образом свою мужскую силу и самооценку", – дал он комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Напомним, в итоге брюнетка написала в своем профиле, что все это было шуткой. Она специально сделала так, чтобы люди подумали, будто между ней и супругом что-то произошло. На следующий день пара отправилась рожать третьего ребенка. На свет появился мальчик, которого назвали Андреем.


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Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2021, 14:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Гость886874
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Нууууу про Бузятину даже писать не буду-не заслужила- а эта семейка якобы футболиста будет хайповать и деньги зарабатывать- чо удивительного а народ верит
..гость
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Гость882868
А откуда ей знать реакцию Бузовой? Прошло много лет после развода. А может вместо радости, Бузова вспомнит, как Тарасов ей изменял и пожалеет его нынешнюю жену? Ведь положение у Костенко куда хуже, чем у Бузовой: сама никто, без дохода, да еще с тремя маленькими детьми! Придется терпеть, пока не найдется другая выгодная партия (что вряд ли - детей многовато) или пока Тарасов не найдет себе новую жену.
А вам совет, посмотрите Порно от Бузовой ,может что то отложится в тупой голове И хватит рассуждать про жизнь в чужой семье ,можно подумать такой знаток ,Лучше жить так ,как живут люди, семьёй и с детьми ,а не так как проститутка бузова, на мужиков прыгает
..гость
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Бузова пусть сходит на свою бывшую работу в притон, пусть её там потрахаю ,как надо в притоне ,может успокоится ,а то только такие ,как Барецкий может её обработать ,не нужна убогая никому А ведь дебилы фанаты опять проститутку защищают что она такая несчастная ей изменяют ,а сама легла под жирного борова ,когда ещё жила с Дави А Тарасову принесла сифилис Но что делать дебилы до сих пор верят этой гулящей ,защищают её ,правда написать не могут конкретно где они узнали,что ей изменяли ,причем все ,а она такая белая и пушистая, пробу негде ставить
..
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Как тварь бузову злит,что у тарасовых родился наследникУже раз пять писали про отношения в чужой семье ,желчью захлёбывается бесплодная проститутка Бузова ,А эти авторы заказуху пишут ,пиарщик бузовой видно, мерзость не может успокоить ,она истерит вот и приходиться находит идиотов авторов за копейки, писать гадости ,оставьте эту тему ,пусть хоть Настя выйет из роддома,а там можно лить грязь ,чтобы дебильная бузова радовалась, что хоть как то испортить жизньТарасовым Когда же это убогое сущечство отстанет ,у самой нет семьи вот истерит тварюга
Гость882868
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А откуда ей знать реакцию Бузовой? Прошло много лет после развода. А может вместо радости, Бузова вспомнит, как Тарасов ей изменял и пожалеет его нынешнюю жену? Ведь положение у Костенко куда хуже, чем у Бузовой: сама никто, без дохода, да еще с тремя маленькими детьми! Придется терпеть, пока не найдется другая выгодная партия (что вряд ли - детей многовато) или пока Тарасов не найдет себе новую жену.
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