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Шоу-бизнес
"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой

"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой

Ольга Бузова – звезда номер один в российском шоу-бизнесе. Стас Барецкий рассказал, что у Бузовой, возможно, появится спонсор.

Продолжение: "Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
прочитано 14821 раз

С самого начала музыкальной карьеры Ольги Бузовой многие до сих пор уверены, что ей нет места на сцене. Хейтеры не ленятся писать ужасные комментарии в "Инстаграме" теледивы и кричать о том, что у нее нет голоса и слуха.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несмотря на это, большая часть россиян все-таки приняла тот факт, что экс-ведущая "Дома-2" еще долго никуда не уйдет. У артистки даже появилось огромное количество поклонников ее хитов и выступлений. Фанаты поддерживают своего кумира, ходят на концерты, отправляют цветы на дом и дарят подарки.

Кто-то уверен, что за Бузовой стоит огромная команда, которая помогает ей идти вверх по карьерной лестнице, писать песни и делать огромные шоу. Однако вчера стало известно имя человека, который в будущем, возможно, станет спонсором бывшей Дмитрия Тарасова.

"Что касается ее творчества, я ее полностью поддерживаю и пишу ей песни для альбома! Как в свое время писал для группы "Ленинград" и Шнуровка! Как Президент союза профессиональных ритуальных агентов НКО "СПРА", я выступлю спонсором ее будущего альбома!" – дал резкий комментарий корреспонденту "Дни.ру" Стас Барецкий.

Также экс-участник группы "Ленинград" сравнил исполнительницу с популярными американскими певицами. Он уверен в том, что даже если творчество звезды социальных сетей и выглядит, как пародия на западных коллег, то в этом нет ничего страшного.

"А что касается ее схожести с Мадонной и Бритни, это была моя идея, потому что я считаю, что копировать не стыдно! Тем более в искусстве! Хорошая копия порой стоит дороже, чем оригинал! Я ей так и сказал: "Ольга, мы не копирайтеры, мы продолжатели традиции!" – заключил он.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 10:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

девки
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.
Бузова тварь сменила весовую категорию своих <цензура> ,все были жирные твари а сейчас мерзкая тварь бояков ,как этому гаду хочется повторить аншлаг,что тварь Арчер устроил привозил проплаченых людишек для массового аншлага ,а эта <цензура> худрук ещё получит немало от своего друга мошенника арчера за проститутку бузову ,вот так сходятся гады людишки
Мы сошлись!!!!!!!!!!!!! .....ееееееееееееее!!!!!!!!!!..............пиар Бузовой "сожрал" пугачеву !!!!!!!!!!!!!!...........вешайся пугачина !!!! еееееееее!!!!!!!!!!!!
девки
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Гость883564
"Что касается ее творчества, я ее полностью поддерживаю и пишу ей песни для альбома!")))))) <цензура> вот кто пишет сии "глубокие" тексты, бу-га-га-га, гуляй рванина)))а мы думаем, что там за клоака всё это выдаёт, как дава сказал про них, точно сказал
завидуй молча пугачева............ наш пиар тебя сожрёт..................ееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!
девки
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.
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"Арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион на кривляния Бузлы, а проведут как 10 лямов! 9 лямов
Мы всё чётко организовали !!!!!!!!!!!!!! Игоревна в депутатах !!!!!!!!! пугачева в говвне !!!!!!!!!!!
девки
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.
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Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты
"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов

Срамота исполневшая Катюшу бузова потом разделась по трусом с корявым английским ,а ведь тварь хвалилась,что знает АЖ несколько языков у неё один язык проститутки в притоне все клиенты понимают
Пиар прёт !!!!!!! Рулим !!!!!!!!!!! ееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!
девки
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Гость882421
Бузова скатилась до урода Барецкого, браво!
Стасик- В авторитете !!!!!!!!!!!!!............ заставил пугачеву агитировать за Игоревну !!!!!!!!!!!! ееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!
девки
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Гость881765
<цензура>-<цензура>-<цензура> 🤣🤣🤣 «Звезда номер 1». Кому это с большого бодуна приснилось?
Это ПОЗОР номер 1, так будет вернее.
Стасик Борецкий призвал голосовать за Игоревну !!!!!!!!!!! еееееееееееееее!!!!!!!!!
девки
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Гость877023
Жирный дебил дебилку хвалит- Зведа номер один? Автор, вы в своём уме то? Ваш сайт закрыть надо и удостоверения журналистов отобрать у всех
закроем 73 -<цензура> летнюю пугачеву- в клетку с обезьянами
девки
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.
надо же так потеть, ублажая жирного борова проституткой бузовой ,вот что значит отличает профессионалку из притона,что могут удовлетворить любого урода , а им то как хорошо ,вот мерзость Барецкий нашел бесплатную тварь что может все ,поэтому <цензура> так восторгается проституткой ,как когда то Комиссаров утвердил проститутку на должность ведущей д2 вот становится понятно,как мелкие твари появляются ВДРУГ где их совсем не стоит ждать,как <цензура> бузова , митрофанов устроил трюгу на сцену не имея голоса слуха
Барецкий Комиссаров Митрофанов д2 -все Наши !!!!!!!!!!!!!!.........и тебя пугачева заставим работатиь на нас !!!!!!!!!!!!!.еееееееееееее!!!!!!!!!!!
.
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Бузова тварь сменила весовую категорию своих <цензура> ,все были жирные твари а сейчас мерзкая тварь бояков ,как этому гаду хочется повторить аншлаг,что тварь Арчер устроил привозил проплаченых людишек для массового аншлага ,а эта <цензура> худрук ещё получит немало от своего друга мошенника арчера за проститутку бузову ,вот так сходятся гады людишки
Гость883564
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"Что касается ее творчества, я ее полностью поддерживаю и пишу ей песни для альбома!")))))) <цензура> вот кто пишет сии "глубокие" тексты, бу-га-га-га, гуляй рванина)))а мы думаем, что там за клоака всё это выдаёт, как дава сказал про них, точно сказал
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