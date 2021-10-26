"Я выступлю спонсором": стало известно, кто стоит за Бузовой

Ольга Бузова – звезда номер один в российском шоу-бизнесе. Стас Барецкий рассказал, что у Бузовой, возможно, появится спонсор.

С самого начала музыкальной карьеры Ольги Бузовой многие до сих пор уверены, что ей нет места на сцене. Хейтеры не ленятся писать ужасные комментарии в "Инстаграме" теледивы и кричать о том, что у нее нет голоса и слуха.

Несмотря на это, большая часть россиян все-таки приняла тот факт, что экс-ведущая "Дома-2" еще долго никуда не уйдет. У артистки даже появилось огромное количество поклонников ее хитов и выступлений. Фанаты поддерживают своего кумира, ходят на концерты, отправляют цветы на дом и дарят подарки.

Кто-то уверен, что за Бузовой стоит огромная команда, которая помогает ей идти вверх по карьерной лестнице, писать песни и делать огромные шоу. Однако вчера стало известно имя человека, который в будущем, возможно, станет спонсором бывшей Дмитрия Тарасова.

"Что касается ее творчества, я ее полностью поддерживаю и пишу ей песни для альбома! Как в свое время писал для группы "Ленинград" и Шнуровка! Как Президент союза профессиональных ритуальных агентов НКО "СПРА", я выступлю спонсором ее будущего альбома!" – дал резкий комментарий корреспонденту "Дни.ру" Стас Барецкий.

Также экс-участник группы "Ленинград" сравнил исполнительницу с популярными американскими певицами. Он уверен в том, что даже если творчество звезды социальных сетей и выглядит, как пародия на западных коллег, то в этом нет ничего страшного.

"А что касается ее схожести с Мадонной и Бритни, это была моя идея, потому что я считаю, что копировать не стыдно! Тем более в искусстве! Хорошая копия порой стоит дороже, чем оригинал! Я ей так и сказал: "Ольга, мы не копирайтеры, мы продолжатели традиции!" – заключил он.