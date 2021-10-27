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Шоу-бизнес
"Ролей она не получит": почему вместо заслуженной артистки на сцену вышла Бузова

"Ролей она не получит": почему вместо заслуженной артистки на сцену вышла Бузова

Вдова Николая Караченцова уже давно не получает роли в театре. Ее отсутствие в спектаклях проанализировал психолог Милена Рижская.
прочитано 5339 раз

Вдова Николая Каранчецова пожаловалась, что ей уже давно не дают возможности выйти на сцену театра. Она недоумевает, по какой причине ей, заслуженной артистке, не дают ролей.

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"Людмила Поргина принадлежит к людям, которых всегда все не устраивает, им всегда мало, и только они сами лучше других знают, как нужно руководить. Эти люди не умеют быть благодарными. При этом театр исправно платит ей зарплату. Вместо благодарности Поргина на каждом углу поливает руководителя грязью ", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Милена Рижская.

Оказывается, жена знаменитого советского и российского актера никогда не была звездой Ленкома. Обычно ей доставались незначительные роли. Более того, она 15 лет не выходила на сцену, ухаживая за больным мужем Николаем Караченцовым.

Из-за скандалов вокруг артистки роли предлагают не ей, а ее коллегам. Например, этим летом всех шокировало выступление Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Психолог уверен, что вполне логично, что звезду "Инстаграма" приглашают в театр.

"Худрук театра Эдуард Бояков заявил, что считает певицу носителем феномена медийности и современным Энди Уорхолом. Можно долго спорить, какова была цель – создание хайпа или привлечение молодежи в театр? Ясно одно – это был выстрел "в яблочко". Все билеты проданы, цель достигнута", – сказал эксперт.

Людмила Андреевна, наоборот, такого успеха не принесет. Руководство театра опасается скандалов и дестабилизации внутри коллектива, чему точно поспособствует приход Поргиной.

"Думаю, в ближайшее время ролей она точно не получит", – подытожила Рижская.


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Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: Ekaterina Tsvetkova /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2021, 11:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Валентина Прикуло
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Ольга Бузова- миссия! Явление свыше. Богиня! Твари грёбаные, вам это не доходит? Примите живого бога- Оленьку
.
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Гость882868
А зачем сравнивать Поргину и Бузову? Пусть даже первая профессиональная актриса, а вторая бездарность-самоучка. Но нужно учитывать разницу в почти 40 лет Поргина не сыграет роль молодой женщины, и то, что даже самые лучшие актеры публике не особо интересны, их много, а Бузова одна. Она привлечет на спектакль невзыскательную публику не талантом, а скандалом, люди попрутся на спектакль, чтобы в стотысячный раз убедиться, что она бездарь!
Вся публика в зале это автобусы с проплаченными людишками ,так и билеты проданы в один кармат ,показ что все раскупили Игра от арт директора и худрука ,заинтересовать окружающих,что так притягивает к спектаклю эта бездарно-безголосой существо
девки
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.
Режиссёр Антон Адасинский сообщил, что не желает, чтобы его детский мюзикл "Золото" показывали на сцене МХАТа.
"Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланды быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти <цензура> моей семьи", — написал в сообществе "Derevo" соцсети "ВК" Адасинский.
"Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был
пугачина не сыграет роль молодой во МХАТе................нужно учитывать разницу с Игоревной в 40 лет
девки
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Гость882868
А зачем сравнивать Поргину и Бузову? Пусть даже первая профессиональная актриса, а вторая бездарность-самоучка. Но нужно учитывать разницу в почти 40 лет Поргина не сыграет роль молодой женщины, и то, что даже самые лучшие актеры публике не особо интересны, их много, а Бузова одна. Она привлечет на спектакль невзыскательную публику не талантом, а скандалом, люди попрутся на спектакль, чтобы в стотысячный раз убедиться, что она бездарь!
пугачева не станет- "Мисс Вселенная"...........нужно учитывать разницу с Игоревной в 40 лет
Гость882868
Пожаловаться Ответить
А зачем сравнивать Поргину и Бузову? Пусть даже первая профессиональная актриса, а вторая бездарность-самоучка. Но нужно учитывать разницу в почти 40 лет Поргина не сыграет роль молодой женщины, и то, что даже самые лучшие актеры публике не особо интересны, их много, а Бузова одна. Она привлечет на спектакль невзыскательную публику не талантом, а скандалом, люди попрутся на спектакль, чтобы в стотысячный раз убедиться, что она бездарь!
.
Пожаловаться Ответить
Режиссёр Антон Адасинский сообщил, что не желает, чтобы его детский мюзикл "Золото" показывали на сцене МХАТа.
"Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланды быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти <цензура> моей семьи", — написал в сообществе "Derevo" соцсети "ВК" Адасинский.
"Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был
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