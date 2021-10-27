"Ролей она не получит": почему вместо заслуженной артистки на сцену вышла Бузова

Вдова Николая Каранчецова пожаловалась, что ей уже давно не дают возможности выйти на сцену театра. Она недоумевает, по какой причине ей, заслуженной артистке, не дают ролей.
"Людмила Поргина принадлежит к людям, которых всегда все не устраивает, им всегда мало, и только они сами лучше других знают, как нужно руководить. Эти люди не умеют быть благодарными. При этом театр исправно платит ей зарплату. Вместо благодарности Поргина на каждом углу поливает руководителя грязью ", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Милена Рижская.
Оказывается, жена знаменитого советского и российского актера никогда не была звездой Ленкома. Обычно ей доставались незначительные роли. Более того, она 15 лет не выходила на сцену, ухаживая за больным мужем Николаем Караченцовым.
Из-за скандалов вокруг артистки роли предлагают не ей, а ее коллегам. Например, этим летом всех шокировало выступление Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Психолог уверен, что вполне логично, что звезду "Инстаграма" приглашают в театр.
"Худрук театра Эдуард Бояков заявил, что считает певицу носителем феномена медийности и современным Энди Уорхолом. Можно долго спорить, какова была цель – создание хайпа или привлечение молодежи в театр? Ясно одно – это был выстрел "в яблочко". Все билеты проданы, цель достигнута", – сказал эксперт.
Людмила Андреевна, наоборот, такого успеха не принесет. Руководство театра опасается скандалов и дестабилизации внутри коллектива, чему точно поспособствует приход Поргиной.
"Думаю, в ближайшее время ролей она точно не получит", – подытожила Рижская.
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