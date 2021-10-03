Седакова откровенно рассказала о диком сексе с мужем

Анна Седокова поразмышляла о том, как должен выглядеть ее идеальный день.

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле– и радиоведущая, известная по участию в женской поп-группе "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась в своем Инстаграме мечтами о том, как должен выглядеть ее идеальный день и выложила пост в виде расписания на день, поинтересовавшись в конце, как же ей реализовать это в жизни.

По словам певицы, ее идеальный день начинается с пробежки и тренировки в тренажерном зале. После этого – полезный зеленый фреш и занятие по испанскому языку. Приятные утренние ритуалы плавно перетекают в работу , и уже после одного совещания Седокова мечтает тут же заработать миллион.

"Где-то между испанским и совещанием утренний секс с мужем", – поделилась интимными мечтами Седокова.

Помимо всего вышеперечисленного, до 11:30 артистка хочет еще успеть накормить детей завтраком, позаниматься с ними чтением и математикой, а также выложить полезный и вдохновляющий пост в Инстаграм.

Ну а дальше – завтрак, совещания, работа, занятия и учеба детей. До обеда артистка мечтает находить время и на благотворительный проект и на себя как на певицу. После продуктивной работы и второго приема пищи Седокова хочет успевать выделять время на дневной сон, чтобы набираться сил до вечера.

Затем – косметолог, очередные совещания, работа на инвестициями, учеба, а также время с мужем и детьми.

Идеальный вечер звезды завершается мятным чаем, прогулкой , чтением и диким сексом с мужем.