Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Пятница
20 августа
Лента новостей
10:48
Первый раз замужем: 57-летняя Азиза наконец женила на себе молодого итальянца
10:28
Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы, свободу письке
10:14
Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа
09:52
Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане
09:35
"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
09:11
Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо
08:49
Зеленский пожаловался на эмоциональность Путина
08:48
Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение
08:42
"Затейник": полуголый Цискаридзе растянул "рогатки" взмыленным красавцам
06:49
"Это просто позор": надменную Волочкову спустили с небес на землю
04:38
К чему снится покупка
02:14
Потеря ребенка и всенародный успех: Как сложилась судьба королевы эпизода Галины Стахановой
01:00
"Кровь каких младенцев она пьет?": 74-летняя Ротару потрясла феноменальным преображением
00:06
Растяжки и лишний вес: в кого превратилась после родов модель Кафельникова
23:21
"Хочешь потрогать?": Киркоров покрутил перед ошарашенным Лазаревым своим большим кожаным самолетиком
22:02
"Не сделал то, что хочу": Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
21:56
В Москве на коляску с ребенком упал стройматериал
21:43
Женатого Малахова сняли за жарким поцелуем с другой женщиной
21:32
Путин и Макрон по телефону обсудили Афганистан и Украину
21:13
В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в краже пшеницы
21:01
Стало известно о состоянии госпитализированного Щербакова
20:41
Заслуженный пилот России назвал наиболее опасный для авиаперелетов месяц
20:38
ЕС обвиняет Лукашенко в гибридной атаке
19:42
Зеленский отменил свободную экономическую зону с Крымом
19:41
В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп
18:41
В Подмосковье вандал повредил пешеходный мост
18:35
"Все одно и то же": двойник МакSим ужаснулась мистическим совпадениям
18:08
Омаров после развода с Бородиной остался с носом: Подгребла под себя все
18:01
Расфуфыренному Киркорову в Сочи наставили рога
18:01
Приезжего приговорили к 13 годам за попытку сжечь женщин и ребенка в Подмосковье
17:59
"Решили обзавестись": жену Жигунова из "Моей прекрасной няни" запечатлели у колыбели
17:58
"Развела лохов по классике": украинский экономист Атаманюк о стратегии Меркель по СП-2
17:54
Очень много курила: раскрыта причина ухода Пугачевой
17:25
Лишившего детей наследства актера назвали самым высокооплачиваемым в Голливуде
17:17
Галкин врезал облившей его помоями Собчак
17:17
"Он известный режиссер": Басков проболтался о настоящем отце дочери Лободы
17:12
Бузову сравнили с трудоспособной собакой
17:07
"Я не вижу другого выхода": Зеленский снова заговорил о встрече с Путиным
16:45
Москвичей предупредили о резком похолодании
16:37
Трагичная судьба звезды советской эстрады: Майя Кристалинская так и не смогла стать матерью
16:32
Рак, потеря ребенка и тяжелые травмы: испытания для большой любви звезды "Тайн следствия" Барышева
16:27
Топалов признался в нелюбви к традиционным отношениям
16:20
"Полное обрушение государственности": аналитик Кочетков назвал варианты развития событий на Украине
16:17
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
16:11
Принц Уильям и Кейт Миддлтон заставили народ рыдать: Тяжелые времена
15:54
Передвигается в инвалидной коляске: вскрылись данные о реальном состоянии Заворотнюк
15:48
Онкобольной Сафронов подрабатывает на частных вечеринках у звезд
15:41
"Посмотри на Орбакайте!": негативно настроенный Газманов попросил сына сменить фамилию
15:30
В Тюмени на месте обнаружения трупа ребенка нашли новые улики
15:29
"История неоднозначная": Поплавская бросила камень в огород жалующегося на избиение сына Пьехи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
Бузову сравнили с трудоспособной собакой
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Анна Седокова не стесняется говорить об интимных моментах своей жизни.
прочитано 297 раз

Недавно 38-летняя певица стала гостьей ютуб-шоу "Плохие песни" на канале " Slow Slow Cow". Суть шоу в том, что гость и ведущий друг за другом напевают переделанные подписчиками отрывки из разных песен. На долю Анны Седоковой несколько раз выпали фрагменты, в которых ей пришлось говорить о мужском достоинстве очень маленького размера. Это совпадение навело ведущего Артема Качера на мысль о том, что для певицы и по жизни это очень актуальный вопрос. В результате Анне Седоковой пришлось объясняться.

ПО ТЕМЕ

Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает

"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Не знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики," – заявила счастливая звезда, намекнув на то, что у ее любимого мужчины с этим все в порядке.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" трижды была замужем и имеет богатый опыт романтических отношений, но, очевидно, все партнеры звезды могли похвастаться достоинствами внушительных размеров.

Примерно год назад знаменитая красавица в очередной раз вышла замуж. Новым избранником звезды стал баскетболист Янис Тимма. Недавно одна из публикаций певицы навела поклонников на мысль о том, что в отношениях супругов не все ладно. Однако вскоре исполнительница опровергла эти слухи, показав очень нежное видео с молодым возлюбленным.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как мужа Анны Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе с певицей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 10:14 Источник: Ютуб, "Slow Slow Cow" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

комментарии

Ответить:

549721
Пожаловаться Ответить
она сама на писюндрик похожа, кобыла
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Пригожин? Незнакомец обласкал Валерию на глазах у толпы

Блондинка показала зажигательный танец
Шоу-бизнес

Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

Артистка недавно вышла из комы
Шоу-бизнес

Пляшущая в подгузниках Лорак превратилась в Началову: Как похожа...

Певица выбрала неудачный наряд
Шоу-бизнес

Смерть сына и предательство дочери: Галкин пережил страшное

Артист хранит много секретов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+