Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Анна Седокова не стесняется говорить об интимных моментах своей жизни.

Недавно 38-летняя певица стала гостьей ютуб-шоу "Плохие песни" на канале " Slow Slow Cow". Суть шоу в том, что гость и ведущий друг за другом напевают переделанные подписчиками отрывки из разных песен. На долю Анны Седоковой несколько раз выпали фрагменты, в которых ей пришлось говорить о мужском достоинстве очень маленького размера. Это совпадение навело ведущего Артема Качера на мысль о том, что для певицы и по жизни это очень актуальный вопрос. В результате Анне Седоковой пришлось объясняться.

"Не знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики," – заявила счастливая звезда, намекнув на то, что у ее любимого мужчины с этим все в порядке.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" трижды была замужем и имеет богатый опыт романтических отношений, но, очевидно, все партнеры звезды могли похвастаться достоинствами внушительных размеров.

Примерно год назад знаменитая красавица в очередной раз вышла замуж. Новым избранником звезды стал баскетболист Янис Тимма. Недавно одна из публикаций певицы навела поклонников на мысль о том, что в отношениях супругов не все ладно. Однако вскоре исполнительница опровергла эти слухи, показав очень нежное видео с молодым возлюбленным.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как мужа Анны Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе с певицей.