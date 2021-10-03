В жизни Даны Борисовой случилось ужасное: Не может дышать сама

Дана Борисова вышла на связь с поклонниками. Ведущая объяснила, с чем было связано ее отсутствие.

О Дане Борисовой на протяжении длительного времени не было никаких новостей. Поклонники даже забили тревогу, поскольку в жизни телеведущей были тяжелые периоды, которые могли закончиться для звезды плачевно.

Теперь стало известно, почему Борисова пропала из медийного поля. Оказывается, в ее жизни случилось ужасное событие — маму знаменитости госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

О проблемах со здоровьем Екатерины Ивановны ведущая сообщила в своем "Инстаграме". Борисова сообщала, что очень переживает за маму, так как ситуация довольно сложная.

Дело в том, что 66-летняя женщина не может дышать сама. Маму звезды приходится поддерживать кислородом.

При этом Дана не стала делиться подробностями состояния близкого человека. Она лишь отметила, что сама Екатерина Ивановна крайне встревожена происходящим.

Стоит отметить, что взаимоотношения Борисовой с мамой трудно назвать безоблачными. Не последнюю роль в этом сыграли пагубные пристрастия телеведущей. Женщинам удалось наладить контакт лишь совсем недавно.