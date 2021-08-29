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Шоу-бизнес
"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь

"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь

Дана Борисова всегда была честна со своей аудиторией. Сейчас телеведущая не ищет партнера, так как все время занята воспитанием дочери.
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Дана Борисова, известная не только своими работами на телевидении, но и вызывающим поведением из-за наркотической зависимости рассказала о том, какие у нее отношения с дочерью Полиной.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Пристальное внимание наследнице телеведущая стала уделять совсем недавно. Мама переживает за психологическое здоровье девочки. Дело в том, что из-за сложных отношений с отцом Полине теперь нужна помощь.

Дана сказала, что наконец-то готова наладить отношения с бывшим мужем ради счастья дочери. В это время Максим Аксенов не горит желанием восстановить контакт с экс-супругой и дочкой.

"В свои 42 года мужчина так и не завел семью. Максим держится за юбку мамы. Что она ему скажет, то он и сделает" – высказалась звезда телеэкрана.

Также Бориса поделилась мыслями о том, что до сих пор не нашла "того самого". Она уверена, что ей лучше быть одной, чтобы проводить как больше времени с Полиной.

"Признаюсь: для дочери я была ужасной мамой" – сделала громкое заявление звезда.

Женщина сказала, что раньше все ее время уходило либо на работу, либо на депрессии и ломки из-за зависимостей. Дана давно не скрывает, что страдала из-за употребления запрещенных веществ.

"Забывала о Полине, как она, где..." – подвела резюме Бориса в интервью для издания "СтарХит".

Сейчас же у родительницы хорошие отношения с дочкой. Они наконец-то стали ближе.

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Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/ www.globallookpress.com
29 августа 2021, 12:44 Источник: Star Hit ✓ Надежный источник
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