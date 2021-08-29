"Я была ужасной мамой": брошенной наследнице Даны Борисовой нужна срочная помощь

Дана Борисова всегда была честна со своей аудиторией. Сейчас телеведущая не ищет партнера, так как все время занята воспитанием дочери. прочитано 554 раза Дана Борисова, известная не только своими работами на телевидении, но и вызывающим поведением из-за наркотической зависимости рассказала о том, какие у нее отношения с дочерью Полиной. ПО ТЕМЕ "Что в этом такого?": Борисова встала грудью на защиту избившей сына Пьехи скандалистки Дана Борисова показала уникальный кадр Дана Александровна Борисова Телеведущая Пристальное внимание наследнице телеведущая стала уделять совсем недавно. Мама переживает за психологическое здоровье девочки. Дело в том, что из-за сложных отношений с отцом Полине теперь нужна помощь. Дана сказала, что наконец-то готова наладить отношения с бывшим мужем ради счастья дочери. В это время Максим Аксенов не горит желанием восстановить контакт с экс-супругой и дочкой. "В свои 42 года мужчина так и не завел семью. Максим держится за юбку мамы. Что она ему скажет, то он и сделает" – высказалась звезда телеэкрана. Также Бориса поделилась мыслями о том, что до сих пор не нашла "того самого". Она уверена, что ей лучше быть одной, чтобы проводить как больше времени с Полиной. "Признаюсь: для дочери я была ужасной мамой" – сделала громкое заявление звезда. Женщина сказала, что раньше все ее время уходило либо на работу, либо на депрессии и ломки из-за зависимостей. Дана давно не скрывает, что страдала из-за употребления запрещенных веществ. "Забывала о Полине, как она, где..." – подвела резюме Бориса в интервью для издания "СтарХит". Сейчас же у родительницы хорошие отношения с дочкой. Они наконец-то стали ближе. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/ www.globallookpress.com 29 августа 2021, 12:44 Источник: Star Hit ✓ Надежный источник

ФОТОРЕПОРТАЖ Дана Борисова оголилась на кинопремьере