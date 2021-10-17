Лесбийские ласки Кудрявцевой и Лолиты попали на видео

Неожиданное поздравление для Николая Баскова шокировало публику.

"Натуральный блондин" на днях отметил свое 45-летие. С юбилеем певца поздравляли коллеги из разных телевизионных проектов. Не осталась в стороне и Лера Кудрявцева. Ведущая является членом жюри в новом шоу "Суперстар! Возвращение" на НТВ. В эфире программы Лера решила поздравить Баскова с днем рождения, к ней присоединилась Лолита, которая это шоу ведет.

Женщины обратились к имениннику, пообещав выпить за его здоровье. "А пока нам горько! За Баскова!", – произнесла Лолита и поцеловала Кудрявцеву прямо в губы. Лесбийские ласки знаменитостей зрительный зал сопроводил овациями. Позднее видеопоздравление появилось в блоге Леры. Как сообщает "Экспресс газета", подписчики отреагировали на произошедшее не менее бурно.

Ранее Лера Кудрявцева взбудоражила публику шуткой в адрес работ режиссера Сарика Андреасяна. Он крайне оскорбился и объявил ведущей настоящую войну. Сарик не стеснялся в выражениях, оскорбляя Леру и ее творчество. Сама же Кудрявцева попыталась сгладить углы, позже в игру вступил муж звезды. Игорь Макаров был настолько разгневан из-за оскорблений в адрес Леры, что предложил обидчику выяснить отношения при личной встрече. После этого скандал сошел на нет.