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Шоу-бизнес
Лесбийские ласки Кудрявцевой и Лолиты попали на видео

Лесбийские ласки Кудрявцевой и Лолиты попали на видео

Неожиданное поздравление для Николая Баскова шокировало публику.
прочитано 268 раз

"Натуральный блондин" на днях отметил свое 45-летие. С юбилеем певца поздравляли коллеги из разных телевизионных проектов. Не осталась в стороне и Лера Кудрявцева. Ведущая является членом жюри в новом шоу "Суперстар! Возвращение" на НТВ. В эфире программы Лера решила поздравить Баскова с днем рождения, к ней присоединилась Лолита, которая это шоу ведет.

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Женщины обратились к имениннику, пообещав выпить за его здоровье. "А пока нам горько! За Баскова!", – произнесла Лолита и поцеловала Кудрявцеву прямо в губы. Лесбийские ласки знаменитостей зрительный зал сопроводил овациями. Позднее видеопоздравление появилось в блоге Леры. Как сообщает "Экспресс газета", подписчики отреагировали на произошедшее не менее бурно.

Ранее Лера Кудрявцева взбудоражила публику шуткой в адрес работ режиссера Сарика Андреасяна. Он крайне оскорбился и объявил ведущей настоящую войну. Сарик не стеснялся в выражениях, оскорбляя Леру и ее творчество. Сама же Кудрявцева попыталась сгладить углы, позже в игру вступил муж звезды. Игорь Макаров был настолько разгневан из-за оскорблений в адрес Леры, что предложил обидчику выяснить отношения при личной встрече. После этого скандал сошел на нет.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
17 октября 2021, 14:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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