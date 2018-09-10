Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

В Сочи завершил свою работу Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Победителем стал представитель России Дан Розин.
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