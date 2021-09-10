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Шоу-бизнес
"Нельзя бухать – сложно!": Лолита взвыла после вердикта врача

"Нельзя бухать – сложно!": Лолита взвыла после вердикта врача

Звездная брюнетка обратилась к врачу с надоевшей проблемой. Лолита Милявская столкнулась с жесткими ограничениями.
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Исполнительница хита "На Титанике" сильно изменилась за последний год. Лолита Милявская заметно похорошела и удивительным образом похудела. Поклонники завалили певицу вопросами о том, как ей удалось быстро и эффективно сбросить вес. 57-летняя знаменитость призналась: диеты тут не причем. Она просто сдала кровь на анализ и врач вынес ей вердикт.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Эндокринолог сказала: "Тебе нельзя бабан, виноград и бухать три месяца". Это, конечно, было сложно!" — объявила Лолита Милявская в инстаграм-аккаунте. Дело в том, что артистка не привыкла полностью исключать спиртное из своей жизни на долгие сроки. Однако ради собственного здоровье ей пришлось соблюдать запрет.

Результат, по словам певицы, не заставил себя ждать. Лолита Милявская уточнила, что схема, которая помогает худеть, у каждого своя. То, что нужно исключить из рациона, определяется квалифицированным врачом на основании анализов.

Поп-дива подчеркнула, что с возрастом обмен веществ ухудшается, поэтому нужно особенно внимательно относиться к своему организму и обращаться к медикам. Популярная брюнетка не верит ни в "волшебные пилюли", ни в диеты. Самостоятельно улучшить метаболизм, по ее словам, не получится. Своим поклонникам Лолита Милявская порекомендовала обратиться к эндокринологу.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 13:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разведенную Лолиту засняли во время нежностей с мужчиной на пляже

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После разрыва с красавчиком Димой, съехала с катушек, напрочь! Выгнала своего преданного концертного администратора, переругалась со своими музыкантами. Тараканы атакаовали старенькую бабу Лолу.
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