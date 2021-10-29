Киселева резко осадили после конфликта с Шукшиной

Конфликт между Марией Шукшиной и Дмитрием Киселевым продолжается. Актер Александр Молочко объяснил, почему телеведущему нельзя было оскорблять артистку.

Мария Шукшина – активный пользователь социальных сетей. Актриса часто выкладывает посты, размышляя о коронавирусной инфекции и вакцинации. Блондинка уверена, что прививку ставить не нужно. С самого начала она гнула эту линию и отступать, видимо, не собирается.

Телеведущий Дмитрий Киселев грубо высказался в ее сторону, назвав "глупой как пробка". Народ стал заступаться за артистку.

"Я считаю, что мужчина не должен позволять себе такого плана выражения в адрес женщины, что бы она ни сказала. Это как минимум некрасиво. Тем более, Дмитрий Киселев – человек публичный, и не последний человек в шоу-бизнесе. Так, как мужчины на публике относятся к женщинам, так мы и воспитываем будущее поколение. И это не с очень хорошей стороны его характеризует", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" блогер Александр Молочко.

Артист не совсем согласен с позицией своей коллеги. Он уверен, что каждый сам должен решать, как ему поступать, То есть он не "против" и не "за" прививку, но свое мнение, думает, лучше оставлять при себе.

"По поводу ситуации, что не прививаться и так далее – конечно, это личное дело каждого, но я прививался. Если она категорически призывает никого не прививаться, конечно, это не правильно. Если она решила не прививаться, то это ее личное дело, и не надо агитировать к этому остальных, потому что только благодаря всеобщему иммунитету мы сможем преодолеть коронавирус", – заключил Молочко.

