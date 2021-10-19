Наплевавшая на смерть мужа Федосеева-Шукшина закрутила роман с оператором

Российская актриса Лидия Федосеева впервые вышла замуж, когда ей было около 20 лет, когда она училась во ВГИКе. Ее мужем стал украинский актер Вячеслав Воронин. От него Лидия Федосеева родила дочь Анастасию. Дочь жила с бабушкой и со временем потеряла связь с родной матерью. Актриса тяжело переживала драму и до сих пор просит не напоминать ей об этом.
Вторым мужем Лидии Федосеевой стал писатель Василий Шукшин. О нем она говорила "Глаза у него озорные и хулиганистые". От него актриса родила двух дочерей Марию и Ольгу. Однако счастью не суждено было быть долгим. Шукшин умер прямо на съемках фильма "Они сражались за Родину".
В студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" актер и сценарист Виктор Мережко затронул тему любовных похождений Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он отметил, что актриса всегда была падка на авантюры и влюбчива. Однажды она завела интрижку с оператором Михаилом Аграновичем на съемках картины "Трын-трава". Тогда с момента смерти Шукшина не прошло и года.
"Случился роман на этой картине оператора Михаила Аграновича и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мы осуждали втихаря, ходили, ворчали", – рассказал Мережко.
По словам коллеги по цеху, этот роман в то время спас Лидию Федосееву-Шукшину. Возможно, таким образом она смогла справиться с трагедией ухода мужа.
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
чуть не отъехал на свою днюху
как признаться в чувствах?