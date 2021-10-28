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Шоу-бизнес
"Не смейте Машу оскорблять!": народ вступился за униженную известным ведущим Шукшину

"Не смейте Машу оскорблять!": народ вступился за униженную известным ведущим Шукшину

Мария Шукшина активно выступает против вакцинации от коронавируса. За свою позицию актриса получила массу нелестных эпитетов от сторонников прививок. Но поклонники встали на защиту звезды.
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Недавно телеведущий Дмитрий Киселев оскорбил артистку, заявив, что в теме вакцинации она "глупа, как пробка". Он уверен, что знаменитость просто пиарится на актуальной теме.

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Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Читатели "Дни.ру" разделились на два лагеря. Одни разделили мнение Киселева. "Вот эта особенность российских людей. Будут верить всем, только не медикам. Шукшиной бы навести порядок в своей голове и в своей семье, а потом уж раздавать советы", "Не люблю Киселева, но он прав! Шукшина дешевая пиарщица!", – высказались они.

Другие же встали грудью за звезду театра и кино. "Не смейте Машу оскорблять! Она истинная патриотка. Смотреть тошно на все, что показывают. Машечка, мы с вами! Не дадим в обиду", "Марии просто надо вчинить иск обнаглевшему липкому типу", "Мария Васильевна молодец, Побольше бы таких", – вступились за актрису россияне.

Отметим, что Мария Шукшина – глубоко верующий человек. Напомним, ранее она заявила о том, что наше общество идет к "апокалипсису", и верующие люди это осознают. Артистка полагает, что наступила эпоха перемен, ее поколение не впервые переживает подобное.

Кроме того, Мария Шукшина не жалует современное российское кино. По ее мнению, отечественные режиссеры снимают русофобские фильмы и отправляют их на зарубежные фестивали. Она отметила, что лишь такие картины получают награды на Западе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 21:43 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Мария Шукшина встречает 50-летие

комментарии

Ответить:

Гость878230
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упоротая совершенно мамзель
от рябинки не родятся мандаринки
вся семейка - шиза полная
Гость884578
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Шукшина- глупая, самовлюблённая дура! К тому же - не образованная!
Гость881930
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Шукшина умница и красавица! А вот про Киселева ничего хорошего люди не знают! Он очень некорректно себя ведёт! Вопрос - кто глуп?
Гость887911
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Телеведущий Дмитрий Киселев- недалёкий тип, очень жаль что не сдох от своего COVIDa! Народ- перекрестился бы и вздохнул! ПРОСТИТУТКА ЭФИРНАЯ
Гость882868
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Вакцинация в этом случае дело личное, чуть ли не интимное! Каждый должен решить для себя вопрос необходимости вакцинации сам. А вот агитация за и против здесь недопустима ни с какой стороны. Ведь тут как у саперов, ошибиться можно лишь один раз. Не факт, что заболеешь и не факт, что если заболеешь, не умрешь.
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