"Не смейте Машу оскорблять!": народ вступился за униженную известным ведущим Шукшину

Недавно телеведущий Дмитрий Киселев оскорбил артистку, заявив, что в теме вакцинации она "глупа, как пробка". Он уверен, что знаменитость просто пиарится на актуальной теме.
Читатели "Дни.ру" разделились на два лагеря. Одни разделили мнение Киселева. "Вот эта особенность российских людей. Будут верить всем, только не медикам. Шукшиной бы навести порядок в своей голове и в своей семье, а потом уж раздавать советы", "Не люблю Киселева, но он прав! Шукшина дешевая пиарщица!", – высказались они.
Другие же встали грудью за звезду театра и кино. "Не смейте Машу оскорблять! Она истинная патриотка. Смотреть тошно на все, что показывают. Машечка, мы с вами! Не дадим в обиду", "Марии просто надо вчинить иск обнаглевшему липкому типу", "Мария Васильевна молодец, Побольше бы таких", – вступились за актрису россияне.
Отметим, что Мария Шукшина – глубоко верующий человек. Напомним, ранее она заявила о том, что наше общество идет к "апокалипсису", и верующие люди это осознают. Артистка полагает, что наступила эпоха перемен, ее поколение не впервые переживает подобное.
Кроме того, Мария Шукшина не жалует современное российское кино. По ее мнению, отечественные режиссеры снимают русофобские фильмы и отправляют их на зарубежные фестивали. Она отметила, что лишь такие картины получают награды на Западе.
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