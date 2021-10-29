"Вообще герой": Шаляпин повеселился на свадьбе подруги спустя месяц после смерти жены

Прохор Шаляпин стал вдовцом, но недавнее горе не помешало ему приехать на торжество актрисы Марины Орловой.



Артистка и ее муж Георгий Кирьянов устроили праздник 27 октября. Официально узами брака они сочетались еще минувшим летом, но пандемия помешала им провести торжество так, как они хотели. Несмотря на то, что коронавирус бушует и сейчас, это не стало помехой для молодоженов, и они отметили свадьбу в кругу друзей и родных.

На вечеринку Прохор Шаляпин прибыл, вернувшись из гастрольного тура. По словам Марины Орловой, певец пришел на свадьбу прямо из аэропорта. "Прохор вообще герой", – оценила поступок друга звезда сериала "Барвиха". Прохор Шаляпин не только сам погулял на свадьбе, но и развлек гостей, спев для них.

Как писали "Дни.ру", недавно экс-супруга артиста Лариса Копенкина сбежала из-под венца. В ЗАГСе бизнесвумен ждал нарядный жених-миллионер Василий Райский. Однако предпринимательница на торжество не приехала, никого не известив о своем решении.

Напомним, летом этого года Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Сразу после свадьбы женщина заболела коронавирусом и была госпитализирована в США. Спасти бизнесвумен не удалось. Позже исполнитель признался, что у него не было настоящей любви к избраннице, а лишь симпатия.

