Запевший о мертвой жене Шаляпин объяснил странное заявление: Как же больно

Тихое горе и скорбь Прохора Шаляпина плавно переросли в новый хит. Пользуясь трагической кончиной жены-миллионерши, мужчина представил новую песню "Тебя обнимал". Композицию артист исполнил в своеобразной манере, будто бы душераздирающие строки его заставили произносить насильно.
"Как же больно — тебя больше нет, а я верил, что мы навсегда", — поется в музыкальной новинке. Однако далеко не каждое предложение в тексте оказалось понятным народу. Было ясно, что Прохор Шаляпин выбрал тактику убитого горем бедолаги, но смысл некоторых фраз в треке оказался скрытым.
Одно из загадочных заявлений из припева артист решил расшифровать в инстаграм-истории. Прохор Шаляпин объяснил, что за миллионы матовых стекол разделили его с любимой. Оказалось, что в треке используется медицинский термин. При компьютерной томографии поражение легких может визуализироваться так, словно ткань органов находится в тумане. По этому признаку и возникло название симптома — "матовое стекло".
Напомним, жена-миллионерша артиста Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в Америке. Прохор Шаляпин не молился возле палаты супруги, когда она лежала в больнице, поскольку прилететь за рубеж из Москвы не решился. Некоторые звезды шоу-бизнеса считают историю о смерти женщины выдумкой.
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