Получивший страшное предупреждение Шаляпин нашел способ избавиться от покойницы-жены

Адвокат рассказал о способах отказаться от штампа в паспорте о браке с мертвой женой Прохора Шаляпина.

Летом 2021 года российский шоумен Прохор Шаляпин женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. Сразу после свадьбы женщина заразилась коронавирусом и была госпитализирована в США. По трагичному стечению обстоятельств жену Шаляпина не смогли спасти, женщина скончалась.

Как позже выяснилось, перед свадьбой паре сделали страшное предупреждение о возможном смертельном исходе истории их любви, но тогда опьяненные счастьем Шаляпин и Дэвис лишь отмахнулись.

Теперь СМИ пестрят заголовками о том, кто же получит многомиллионное наследство покойницы, и какое отношение имеет Прохор Шаляпин к ее имуществу, ведь у них был брачный договор.

Уже после смерти супруги Прохор Шаляпин стал намекать, что он и вовсе не любил свою богатую 42-летнюю жену, а лишь питал к ней симпатии. Наталья Штурм уверена, что жизнь Прохора в опасности, ведь он подписал в день свадьбы непонятно какие документы на английском языке!

Наконец стало известно, что Прохор Шаляпин еще может отказаться от статуса вдовца и не принимать свидетельство о заключении свадьбы. Американское законодательство выдает документ лишь спустя три месяца после свадьбы и позволяет не признавать брак в случае смерти одного из супругов. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин. Таким образом, свадьба в Лас-Вегасе может быть аннулирована.