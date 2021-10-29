Малахову грозит опасность после пропажи Светличной

Ведущего Андрея Малахова вызвали на допрос после эфира с участием заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной.

Недавно Россию содрогнула страшная новость: без вести пропала страдающая от деменции 81-летняя актриса Светлана Светличная. О пропаже сообщил ее сын. Звезду искали спасатели и волонтеры. Нашлась она в совершенно неожиданном месте – гостиничном номере, где с комфортом смотрела телевизор.

Вскоре звезда появилась в студии ток-шоу. После выхода в эфир программы Андрея Малахова "Прямой эфир" с ее участием люди заподозрили неладное. Мол, пока ведущий прятал пропавшую актрису от конкурентов, волонтеры "Лизы Алерт" потратили на ее поиски много сил и в результате не смогли помочь реально нуждающимся в их помощи. В подмосковных Люберцах в это время погиб человек.

На Светличную и Малахова посыпались обиняки. Мол, из-за их пиара и жажды наживы люди занимаются не своим делом. Проблемой заинтересовались в правоохранительных органах.

Не секрет, что новости в современном медиа-мире "делаются" из имеющейся информации, но на этот раз дело чуть не дошло до криминала. В итоге по делу о пропавшей актрисе Светлане Светличной ведущего Андрея Малахова вызвали на допрос в Следственный комитет Москвы.

Специалисты намерены опросить самого Андрея Малахова и редакторов его программы.