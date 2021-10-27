"Зачем я живу": пропавшая Светличная ужаснула народ

Поклонники раскритиковали "пропавшую" Светлану Светличную.

Несколько дней вся Россия жила в напряжении: пропала 81-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ее искали волонтеры и полиция. Многие опасались, что страдающая деменцией артистка попросту могла умереть.



Звезда "Бриллиантовой руки" еще больше заставила фанатов забеспокоиться, когда они узнали о ее проблемах с родными и просьбах предоставить защиту.

Наконец ситуация разрешилась. Как выяснилось, она все это время находилась в столичной гостинице и смотрела телевизор. Актрису заподозрили в лукавстве.

В скандал с "исчезновением" Светланы Светличной втяули руководителя Гильдии актеров кино России Валерию Гущину, которая до исчезновения общалась с актрисой. Она рассказала, что Светличная уже давно ведет себя странно.

Ситуация обострилась после того, как появилась информация о якобы просящей милостыню Светличной в центре города.



В студии программы "Прямой эфир" с ведущим Андреем Малаховым Светличная появилась при полном параде и в отличном состоянии, что шло вразрез со всеми сообщениями ранее.

"Андрюша, вы мне устроили сегодня сюрприз. У меня теперь меньше вопросов, зачем я живу", – заявила Светличная.

После этого многие фанаты обвинили актрису в том, что пока она сидела в тепле и комфорте, волонтеры не смогли помочь многим действительно нуждающимся людям.