Опозорившийся Солнцев обратился к бывшей жене после свадьбы с падчерицей: Мечтаю, чтобы сдохла!

Накануне состоялась очередная свадьба Гогена Солнцева. Однако счастье было недолгим.

Практически сразу после новости о свадьбе всплыла информация о странном происшествии. Возлюбленные произнесли клятвы, а затем увидели в зале подругу бывшей жены Гогена Солнцева. Лидия Алифиренко облила дочь Екатерины Терешкович кислотой. При этом сам шоумен убежден, что все произошло неслучайно. Он полагает, что экс-возлюбленная готовила месть заранее.

Гоген убежден, что сама женщина не стала бы портить ему свадьбу. Ее якобы подослала бывшая жена шоумена, чтобы все испортить. При этом Солнцев отметил, что она не просто набросилась на Полину, но и облила ее сомнительной жидкостью. Он же вовсе не избивал беззащитную пожилую женщину, а отстаивал права супруги. Он переживал, что жена может серьезно пострадать.

В своих высказываниях Гоген Солнцев теперь вовсе не стесняется. Он указал, что сейчас мечтает лишь об одном в своей жизни. "Мечтаю, чтобы мать моей жены сдохла!" – заявил он. Как относится к словам такого толка сама Полина, пока не очень понятно. Шоумен подчеркнул, что жене повезло, кислота попала только на лицо.

О состоянии жены пока говорить рано, но сам шоумен убежден, что скоро ее выпишут. Пластика ей не понадобится. Напомним, ранее гости раскритиковали свадьбу Гогена Солнцева. Они отметили, что она выглядела пошло и дешево, а они с женой даже не подходили друг к другу.