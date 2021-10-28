"Хуже сделать тяжело": Алибасов приложил скандалиста Солнцева

Гоген Солнцев не устает шокировать народ своими выходами. Бари Алибасов-младший дал свою оценку его поступкам.

Недавно стало известно, что Гоген Солнцев развелся со своей женой Екатериной Терешкович, с которой они прошли сквозь огонь, воду и все теле-шоу страны. Грустил артист недолго, уже через пару недель он сообщил, что женится на другой. На днях состоялась свадьба с падчерицей его экс-супруги Полиной Давыдовой.

"Для таких людей нет границы между пиаром и реальностью. Он может и всю жизнь прожить в счастливом браке в угоду медиасфере. Вот если они отметят 50-лет свадьбы в браке, построенном на пиаре, можно ли считать такие отношения не настоящими? А к вопросу о сексе с родственниками я отношусь научно – любой секс хорош, если после него нет рисков родить больных детей (такой риск высок при близком кровном родстве) или сломать чью-то психику. В нашем случае они не кровные родственники и психика представителей современного шоу-бизнеса разрушена настолько, что хуже сделать тяжело", – высказал свое мнение корреспонденту "Дни.ру" Бари Алибасов-младший.

Оказывается, раньше сын знаменитого продюсера и не знал, кто такой Гоген Солнцев. Он встретился с ним впервые на телевидении.

"Я узнал, кто такой Гоген, на передаче у Малахова, посвящённой отравлению отца кротом. Гоген активно высказывал свою позицию по нашей семейной трагедии. Я был в недоумении, почему он так громко высказывается о людях, которых не знает. Тогда я чуть не ударил его в эфире. Было очевидно, что человек не видит границ между хайпом и трагедиями. (Тут мы с ним похожи)", – честно ответил на вопрос предприниматель.