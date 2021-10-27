Избитая невеста и ОМОН: свадьба Солнцева с беременной падчерицей закончилась жесткой дракой

Жених и невеста с гостями шумно и весело отмечали праздник в ресторане. Но в какой-то момент к ним наведалась явно разгневанная Лидия. Женщина принялась скандалить, оскорбляя бывшего участника шоу "Дом-2"и его избранницу.
Она, не стесняясь в выражениях, пристыдила Гогена Солнцева за то, что тот женится на дочери своей бывшей жены-пенсионерки – Екатерины Терешкович. Девушку она тоже облила грязью, не гнушаясь матерщиной.
Шоумен принялся защищать невесту, и тут завязалась ожесточенная драка. Досталось и новоиспеченной невесте, и артисту, и самой Лидии. Гоген Солнцев оттаскал скандалистку за длинные волосы. Видео с постыдной потасовкой появилась в Сети.
Шоумен уверял всех, что непрошеная гостья пьяна. Но скрутить пришлось самого Гогена Солнцева. На пирушку был вызван ОМОН, сотрудники которого повязали разбушевавшегося актера и вывели из заведения под белы рученьки.
Как писали "Дни.ру", по словам приближенных к звездному семейству, на свадьбе Гогена Солнцева с его падчерицей присутствовали около 15 человек. Первым в ЗАГС приехал сам жених. Потом прибыла и его беременная невеста. Россияне отметили, что дочь Екатерины Терешкович очень похожа на нее саму.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?