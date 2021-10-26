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Шоу-бизнес
Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат

Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат

Страстные поцелуи звездных блондинок перед камерой отнесли к разряду преступлений. Ксения Собчак и Настя Ивлеева получили проблемы с законом.

Продолжение: "Переступила через труп": Спрятавшая глаза Собчак вывалила правду о пережитом
прочитано 2421 раз

Скандальная выходка экранных див не прошла мимо возмущенного народа. Предавшись развратным ласкам на людях, Ксения Собчак и Настя Ивлеева совершили противоречивое деяние. Звездные дамы облобызались с языками на камеру, поэтому теперь им придется отвечать за свой поступок.

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Все началось с того, что на ютуб-канале вышло шоу "Королевские кобры", где Ксения Собчак и Настя Ивлеева сошлись в танцевальном поединке. Первое время все было в рамках обыденной российской действительности, но по итогу выступления блондинки слились в горячем поцелуе. Это неожиданное проявление чувств на публике длилось несколько секунд.

Издание Popcake сообщает, что против скандальных телеведущих возбудили уголовное дело. По данным инсайдера, Ксения Собчак и Настя Ивлеева обвиняются в пропаганде ЛГБТ. Предполагается, что тюрьмы женщинам удастся избежать. В качестве наказания с них могут потребовать штраф. Причем сумма для российских знаменитостей несущественная — 100 тысяч рублей.


Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался о поведении популярных блондинок. Увидев их поцелуй, политик захотел помыть глаза с мылом. Мужчина предложил отправить Ксению Собчак и Настю Ивлееву в специнтернат для получения классического базового образования.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 15:27 Источник: Popcake • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость886347
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Это не разврат это на много хуже это уже реализация современной идеалогии свободной однополой любви. Это угроза всем принципам человеческого разума. Первыми под этот нож кинется молодёжь.
Инга
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Вы знаете, как и большинство людей я люблю отдыхать в окружении красивых людей, на пляже, в кафе, на концерте. Так может Ксения Анатольевна будет дома сидеть и на людях не показываться? А то тут жирные, эти нищеброды, дети-уроды. Я тут читала ребёнку книжечку про глупого маленького мышонка... Так вот, там есть слова " приходи в нам тетя лошадь нашу детку покачать". Вот настоящее имечко Ксении Собчак- тётя лошадь. Сорок лет -ума нет и не будет.
Гость880646
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Собирают заразу друг от друга.
Гость837401
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Ну, если хотят, не взъедайтесь, добрые люди, надо приклеить моментом обеих губами друг к другу, пусть фсю жизнь услаждаются. Чо вы такие злые.
гость Зима
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Сынок Платоша видит пример с детства как надо жить-любить деньги,себя,ненавидеть честных работяг,ходить без трусов-Богомолов пример-трясти за обеденным столом детородным органом,целуя мать в губы при этом..Да-оставлять пострадавших по его вине без помощи..".Горбатую только могила исправит"-народная поговорка.
Гость877023
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А про тюрьму- зря, надо бы
Гость885537
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продолжает доказывать насколько она неприятная особа,опускает сама себя все ниже и ниже,только фамилия собчак держит её на плаву,но как <цензура> у в но она не потонет,так и будет постоянно вонять ,но плавать..
Гость883353
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Да, не к добру она такое вытворяет, эта мразь.
Гость879724
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Собчак бросила прямой вызов Путину,на его речь в Валдае,когда он говорил о традиционных ценностях российского народа.Она уверена,что ей всё сойдёт с рук: дядя Вова снисходительно простит,а её мамаша нужное словечко замолвит.
Гость880244
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Собчак не сходит со страниц интернета....и всё указывает на её моральную деградацию....чем это всё закончится...будем наблюдать, что ещё омерзительное оно сотворит...хотя после приезда в церковь на катафалке и стриптиза после таинства венчания-ей и так плюют в след нормальные люди
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