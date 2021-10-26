Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат

Скандальная выходка экранных див не прошла мимо возмущенного народа. Предавшись развратным ласкам на людях, Ксения Собчак и Настя Ивлеева совершили противоречивое деяние. Звездные дамы облобызались с языками на камеру, поэтому теперь им придется отвечать за свой поступок.
Все началось с того, что на ютуб-канале вышло шоу "Королевские кобры", где Ксения Собчак и Настя Ивлеева сошлись в танцевальном поединке. Первое время все было в рамках обыденной российской действительности, но по итогу выступления блондинки слились в горячем поцелуе. Это неожиданное проявление чувств на публике длилось несколько секунд.
Издание Popcake сообщает, что против скандальных телеведущих возбудили уголовное дело. По данным инсайдера, Ксения Собчак и Настя Ивлеева обвиняются в пропаганде ЛГБТ. Предполагается, что тюрьмы женщинам удастся избежать. В качестве наказания с них могут потребовать штраф. Причем сумма для российских знаменитостей несущественная — 100 тысяч рублей.
Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов негативно высказался о поведении популярных блондинок. Увидев их поцелуй, политик захотел помыть глаза с мылом. Мужчина предложил отправить Ксению Собчак и Настю Ивлееву в специнтернат для получения классического базового образования.
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