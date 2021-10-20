Лесбийские игры Собчак после смертельного ДТП повергли публику в шок: Поцелуй взасос и интимные ласки

В последнее время коллеги сблизились, но никто не ожидал, что настолько. Так, журналистка уже однажды демонстрировала свои танцевальные навыки на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. На этот раз знаменитость превзошла саму себя. Видимо, все это время она активно занималась растяжкой.
В новом шоу Ксения Собчак выступила в качестве члена жюри, но на этом не остановилась. Она решила показать участникам, как нужно танцевать. Вместе с Настей Ивлеевой она сперва исполнила горячую композицию, лаская коллегу в разных местах, а затем пустилась в пляс одна. Ведущая же успевала только открывать рот от удивления.
Журналистка садилась на шпагаты, двигала бедрами и была крайне активна. Публика была шокирована происходящим, но ее ждал финальный аккорд. В конце ведущие страстно поцеловались взасос у всех на глазах. Видео быстро разлетелось по Сети.
В своем личном блоге Настя Ивлеева опубликовала некоторые кадры. Ксения Собчак поблагодарила ее, указав, что "это было круто". Ведущая же призналась ей в любви. Некоторые россияне оказались крайне удивлены, ведь еще недавно журналистка приносила свои извинения и предлагала помощь пострадавшим в смертельном ДТП с ее участием, а теперь спокойно комментирует подобные ролики. Однако многим эпатажный выход пришелся по душе.
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