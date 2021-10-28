"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка

В Сети появились слухи о том, что когда Ольга Бузова встречалась с Давидом Манукяном, она по пьяни изменила ему со Стасом Барецким на одном корпоративе. Об этом рассказал сам экс-участник группы"Ленинград".
В эту новость поверили далеко не все. Психолог Сергей Ланг объяснил, почему не стоит обращать внимание на эту информацию.
"Что касается Стаса Барецкого, понимаете, когда человек говорит, что были отношения с кем-то, это выглядит достаточно странным. Людей ничего не связывает: ни дети, ни общее имущество. Сказать можно все, что угодно. Безусловно, кто-то будет проверять, правда это или неправда", – дал он свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".
Эксперт уверен, что музыкант не зря в качестве "жертвы" выбрал именно бывшую участницу и ведущую "Дома-2". Ольга Бузова – очень популярная в нашей стране личность. Если бы она имела с кем-то роман, это не осталось бы незамеченным. Тем более, если она бы она решилась на аборт.
Его бывшая Тарасова тоже, по всей видимости, не делала. В любом случае, это сильно влияет на каждую женщину.
"Любой девушке дается это с большой сложностью, потому что для нее это ответственный поступок", – подытожил Ланг.
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