"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Пятница
29 октября
Лента новостей
02:34
День Лонгина Сотника: что нельзя делать 29 октября
00:02
К чему снится бывший муж
21:43
"Не смейте Машу оскорблять!": народ вступился за униженную известным ведущим Шукшину
21:10
Роналду готовится стать отцом в пятый раз
20:52
Экс-депутат Рады Журавко о ситуации на Украине: Следы Америки видны везде
20:47
В подмосковном Щелково машина сбила ребенка
20:31
Жителя Подольска поймали на серии краж компьютерной техники
20:27
Одно лицо: молодую жену Жулина приняли за его бывшую
20:07
Бомж-рецидивист зарезал жителя Новосибирска
19:52
Сбежавшую из России Рудковскую сняли со стаканом
19:52
"Вы в себе вообще?": Долина шокировала россиян странной выходкой
18:53
Великая актриса пропала без вести: Обманули и ввели в заблуждение
18:41
Что известно о вновь арестованной за наркотики сестре Орнеллы Мути
18:22
Уродство на всю жизнь: Как живет инвалидка Сотникова после операции
18:07
Исхаков "слил" в Сеть компрометирующее фото Гагариной
18:05
"Твое потаенное место видела вся страна": сверкнувшую интимным Бузову смешали с грязью
17:34
Пресс-секретарь делегации ДНР Московский об украинской делегации: Тяжело вести диалог
17:24
Остриями вверх: Хилькевич подвергла себя жуткой процедуре и впала в шок
16:58
Ждет второго? Спрятавшую живот Тодоренко заподозрили в беременности
16:30
"Все было спонтанно": Билан и Лазарев отвергли близость с роковой брюнеткой
16:27
"Тяжело дышать": потерявшую здоровье после родов невестку Валерии готовят к операции
16:26
Не раскаивается: требующие реального наказания для виновной в смерти Марьянова ушли ни с чем
16:15
Супруга раскрыла подробности госпитализации Щербакова
16:03
Всплыли первые фото дочери 53-летней звезды "Битвы экстрасенсов": О боже
15:55
Беременная жена сделала заявление о романе Энберта с разведенкой Муцениеце
15:53
"Гей-свадьба" не прошла даром: МУЗ-ТВ может приостановить работу за пропаганду гомосексуализма
15:45
Жители Киева активнее других иностранцев ищут недвижимость в Москва-Сити
15:32
Облитая грязью Бородина вмазала Боне: Сама виновата
15:28
"Какой ужас": иссохшаяся Карпович вызвала оторопь
15:23
Пынзарь из "Дома-2" сняли в самый неподходящий момент: Неприятно
15:22
Народ призвал принца Гарри вернуться на родину: Елизавета II госпитализирована
15:09
Потеряла мужа и переживает за сына: как живет и выглядит мать Николая Баскова
14:59
Боярская вышла в свет с исхудавшим Матвеевым после многих месяцев жизни порознь
14:49
Гуф снова женится: Униженная Айза "поседела от зависти"
14:43
Байден замер в неестественной позе во время выступления
14:29
Житель Подольска совершил серию краж из магазина электроники
14:28
Плюнувший на День Победы Моргенштерн получил неожиданную поддержку
14:19
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
14:18
Возбужденный Манукян исполнил горячий танец под Бузову: Не может забыть
14:11
Появились кадры с моментом столкновения трамваев в Петербурге
13:57
Соловьев унизил Собчак после смачной оплеухи: Живет на государственные деньги
13:49
Цель достигнута: Джоли празднует жалкое поражение Питта в суде
13:47
Умер судья из программы "Суд присяжных" на НТВ
13:39
Убого и нелепо: Урганта в трениках и резиновых тапках прогнали с позором
13:34
Не только за слова о Дне Победы: назван новый повод наказать Моргенштерна
13:30
Гулять и наслаждаться женщинами: раскрыта подноготная Тарасова после слухов о разводе
13:24
Больше не поет и не выезжает из дома: куда пропала Эдита Пьеха
13:21
Щербакова срочно увезли в больницу
12:55
Открылся дар: молитва ставшей целительницей Лель к удивлению врачей поставила на ноги изувеченную Цой
12:54
"Такие истерики!": Продюсер заявила о заболевании гниющего без зубов Губина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак дала смачную оплеуху смешавшему ее с грязью за смертельное ДТП Соловьеву
Раскрыта тайна внезапного успеха Бузовой: Не позволили уйти
Наследники мужа высмеяли отчаявшуюся Макееву: Больше никаких подарков
"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой
Соловьев унизил Собчак после смачной оплеухи: Живет на государственные деньги
Политолог Суздальцев о желании Тихановской привлечь Путина к ее переговорам с Лукашенко: Тупиковый сценарий
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка

"Дается с большой сложностью": новые данные о трагедии Бузовой и неродившегося ребенка

Недавно народ шокировала новость о том, что Бузова изменила Даве со Стасом Барецким, а позже сделала аборт. Психолог Сергей Ланг перевернул эту историю с ног до головы.

Продолжение: "Твое потаенное место видела вся страна": сверкнувшую интимным Бузову смешали с грязью
прочитано 1863 раза

В Сети появились слухи о том, что когда Ольга Бузова встречалась с Давидом Манукяном, она по пьяни изменила ему со Стасом Барецким на одном корпоративе. Об этом рассказал сам экс-участник группы"Ленинград".

ПО ТЕМЕ

"Ролей она не получит": почему вместо заслуженной артистки на сцену вышла Бузова

"Песни посвящает нашему погибшему ребенку": всплыл любовник Бузовой

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В эту новость поверили далеко не все. Психолог Сергей Ланг объяснил, почему не стоит обращать внимание на эту информацию.

"Что касается Стаса Барецкого, понимаете, когда человек говорит, что были отношения с кем-то, это выглядит достаточно странным. Людей ничего не связывает: ни дети, ни общее имущество. Сказать можно все, что угодно. Безусловно, кто-то будет проверять, правда это или неправда", – дал он свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".

Эксперт уверен, что музыкант не зря в качестве "жертвы" выбрал именно бывшую участницу и ведущую "Дома-2". Ольга Бузова – очень популярная в нашей стране личность. Если бы она имела с кем-то роман, это не осталось бы незамеченным. Тем более, если она бы она решилась на аборт.

Его бывшая Тарасова тоже, по всей видимости, не делала. В любом случае, это сильно влияет на каждую женщину.

"Любой девушке дается это с большой сложностью, потому что для нее это ответственный поступок", – подытожил Ланг.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 10:22 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

Гость882421
Пожаловаться Ответить
Это ж как низко нужно упасть, чтобы переспать с Борецким
..
Пожаловаться Ответить
как-то вот глубоко наъсЪрать,с кем и от кого у бузиной романы и аборты,эта такая позорная звездень,что стыдно за всё,что она делает,а уж рот как откроет,сразу понятно- не получится у неё ни спеть,ни слово молвить.
..
Пожаловаться Ответить
Елена
То у Барецкого роман с Волочковой, то с Бузовой. У него с головой ку-ку!!! На себя то смотрел??? В психушку его!!!
Но то что эта проститутка с кем угодно может трахаться ,это факт Он же пообещал ей роль гГурченко в его фильме ,вот она и закрепляла это предложение
Елена
Пожаловаться Ответить
То у Барецкого роман с Волочковой, то с Бузовой. У него с головой ку-ку!!! На себя то смотрел??? В психушку его!!!
...гость
Пожаловаться Ответить
Зачем бузовой роман с кем то ,она просто ложиться под любого ,даже , когда была замужем,жила с Дави,ей наплевать Главное потом истерить и сваливать на другого ,наговаривать ,а себя делать несчастной
Ольга Бузова в порно на Дом 2 » Дойки 365 - Смотреть...
dojki365.online›9912-olga-buzova-v-porno-na-dom-…
Молодая Ольга Бузова в телевизионном проекте Дом 2, отсасывает большой <цензура>, и трахается как шлюшка в <цензура> и анал, принимая сперму в рот.
.
Пожаловаться Ответить
Что особенного ,сделать проститутке бузовой в сотый раз аборт ,она их наделала уйму Из дома эта убогая убежала в 16 лет к мужику ,там в притон обслуживать клиентов ,услышав про д2 попала туда ,все на фоне свободной жизни зарабатывая в притоне ,купила диплом,институт конечно бросила Такая бурная развратная жизнь без разбора с кем ,в каком количестве имела мужиков ,поэтому аборты,вензаболевания по полной прошла ,а спейчас зачем задумываеться ,как всегда напилась и вперед с кем попала трахаться ,изменяла и Тарасову ,у таких .лядей тормозов нет Наговора про притон нет"порно от бузовой есть в
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Чувствую, что горячо!": оконфузившийся Басков обоссался прямо на сцене

Неловкий казус
Шоу-бизнес

Виновата любовница: Признание известной актрисы шокировало Кудрявцеву

Стало известно о причинах смерти Жарикова
Шоу-бизнес

Потеряла мужа и переживает за сына: как живет и выглядит мать Николая Баскова

Елена Баскова посвятила всю себя воспитанию сына
Шоу-бизнес

"Тяжело дышать": потерявшую здоровье после родов невестку Валерии готовят к операции

Девушка серьезно страдает

Гороскоп

Легкий способ привлечь деньги: 10 денежных дней ноября
Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Здоровье

Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек
В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки

Спорт

Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина
Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги

Регионы

Бомж-рецидивист зарезал жителя Новосибирска
Житель Подольска совершил серию краж из магазина электроники
Появились кадры с моментом столкновения трамваев в Петербурге
В Южноуральске мужчина убил двух пенсионеров ради денег
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+