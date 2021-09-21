"Очень по-русски": Опрокинувший рюмку Шепелев вытащил свой огурец

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске начал жизнь с чистого листа. Звездный мужчина влюбился, женился, стал отцом второго ребенка и почувствовал вкус счастья. Сейчас семья значит для него очень много, поэтому звезда экрана не упускает возможности расслабиться вместе с родней. Минувшие выходные Дмитрий Шепелев провел вместе с близкими в старинном городе Суздале.
Шоумен подвел итоги скромной поездки в инстаграм-аккаунте. За выходные он успел сходить за грибами, послушать церковный хор и лепить из глины. Кроме того, Дмитрий Шепелев опробовал спиртной напиток из черноплодной рябины и достал хрустящий огурчик. "Все это очень по-русски, очень знакомо и очень хорошо. Классные выходные всей семьей. Я вам рекомендую!" — заявил телеведущий.
Знаменитый мужчина поделился с поклонниками своей фотографией. Народ отметил, что шоумен выглядит очень довольным. "Дмитрий, Вы прямо сияете от счастья!" — написали в комментариях. Между тем, ведущему порекомендовали города, в которые стоит съездить в нерабочие дни. Возможно, Дмитрий Шепелев последует советам фанатов.
Напомним, отец Жанны Фриске облил бывшего зятя грязью. По его словам, Дмитрий Шепелев крутил роман с певицей только ради материальных благ.
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