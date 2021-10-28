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Шоу-бизнес
Мать объяснила поведение Собчак после смертельного ДТП: Виноваты мы

Мать объяснила поведение Собчак после смертельного ДТП: Виноваты мы

После смертельного ДТП имя Ксении Собчак для многих стало звучать еще более неоднозначно. Журналистка покинула место событий крайне быстро, за что ее осудили.
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При этом сама журналистка тоже получила некоторые травмы в аварии, но никого из хейтеров этот факт не смутил. На следующий день после страшного события знаменитость предложила помощь всем пострадавшим и принесла свои соболезнования. Она отметила, что никакого смысла оставаться на месте катастрофы не видела, так как была бессильна.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Теперь журналисты опубликовали крайне трогательное письмо мамы знаменитости. Людмила Нарусова указала, что они с супругом ждали ее очень долго, и Ксения – крайне светлый человек, несмотря на то, что многие хотели бы поспорить с этим мнением. Она указала, что, как они с супругом торопились в роддом, так и она всю жизнь торопится. Сенатор призналась, что, во многом, в ее поведении сегодня виноваты именно родители, так ограничивали еще маленькую девочку во всем.

"Виноваты мы! Каюсь", – написала мама Ксении Собчак. Она отметила, многие вещи наследница делала назло всем, но она не осуждает ее. Людмила Борисовна заявила, что любит свою дочь и гордится тем человеком, которым она стала. "Ты одна знаешь, как нужно поступить", – написала она.

По словам Людмилы Нарусовой, ее наследница – "человека обостренного чувства справедливости". При этом она совершенно свободна и знает это, а потому никого не слушает и делает так, как хочет. "Я тебя очень люблю", – завершила послание родительница журналистки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 октября 2021, 12:25 Источник: Tatler ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Рина
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Гость884578
Яблоко от яблони!! Выросла мразью.
Семейка Собчак - психопаты. Как психопаты они не чувствуют вины, раскаяния, соболезнования и умеют хорошо притворяться.
Гость884578
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Яблоко от яблони!! Выросла мразью.
Гость882868
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Это правда! Если ребенка все детство держать строго в рамках, когда он вырастает и вырывается на свободу, он как с цепи срывается. А Нарусова женщина авторитарная, хотела руководить жизнью дочери, дочь тоже не мямля, вот и получилось что получилось. А нам это наблюдать!
Гость887761
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Мама и должна любить своего ребенка, но мама НИКОГДА НЕ ДОЛЖНА ОПРАВДЫВАТЬ МЕРЗОСТИ своего ребенка. Когда-то на этом сайте обсуждалась несуществующая грудь Собчак, и на мой невинный комментарий, что это никому не может быть интересно, она и ее тогдашний муж ответили грядом таких непристойностей, что мне пришлось обращаться в Союз Журналистов РФ (эту мерзость лишили редакторства в двух гламурных журналах) и в Совет Федерации, где, как я знаю, привели в чувство этого горе-сенатора (увы, временно!). Кого может воспитать эта мерзость с непубликуемым лексиконом и таким генами! (
Гуля
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Мать только подлила масла в огонь!!! Жесть!!! Читать противно!!!
Гость882421
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Противно эту чушь читать, мамаша
Гость887604
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Никита Михалков:
"Когда Ксении было лет 10-11 я с моим приятелем оказался приглашенным на обед к Собчаку в Смольный. Открылась дверь, вошла маленькая девочка с охранником, поздоровалась, села напротив меня, что-то поковыряла вилочкой и быстро ушла. Мама, госпожа Людмила Нарусова, когда дверь закрылась, сказала:
- Знаете, почему она ушла?
- Нет.
- Она обиделась.
-Позвольте, за что же?
-Она обиделась, что когда она вошла, никто из мужчин не встал..."
нарусова это называется "из грязи в князи".
Василий
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Мерзкая семейка!!! И таких, к сожалению, очень много!!! Живут на ворованные средства и никто их не сажает. Странно!!!
1

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