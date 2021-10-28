Мать объяснила поведение Собчак после смертельного ДТП: Виноваты мы

После смертельного ДТП имя Ксении Собчак для многих стало звучать еще более неоднозначно. Журналистка покинула место событий крайне быстро, за что ее осудили.

При этом сама журналистка тоже получила некоторые травмы в аварии, но никого из хейтеров этот факт не смутил. На следующий день после страшного события знаменитость предложила помощь всем пострадавшим и принесла свои соболезнования. Она отметила, что никакого смысла оставаться на месте катастрофы не видела, так как была бессильна.

Теперь журналисты опубликовали крайне трогательное письмо мамы знаменитости. Людмила Нарусова указала, что они с супругом ждали ее очень долго, и Ксения – крайне светлый человек, несмотря на то, что многие хотели бы поспорить с этим мнением. Она указала, что, как они с супругом торопились в роддом, так и она всю жизнь торопится. Сенатор призналась, что, во многом, в ее поведении сегодня виноваты именно родители, так ограничивали еще маленькую девочку во всем.

"Виноваты мы! Каюсь", – написала мама Ксении Собчак. Она отметила, многие вещи наследница делала назло всем, но она не осуждает ее. Людмила Борисовна заявила, что любит свою дочь и гордится тем человеком, которым она стала. "Ты одна знаешь, как нужно поступить", – написала она.

По словам Людмилы Нарусовой, ее наследница – "человека обостренного чувства справедливости". При этом она совершенно свободна и знает это, а потому никого не слушает и делает так, как хочет. "Я тебя очень люблю", – завершила послание родительница журналистки.