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Шоу-бизнес
Собчак сорвалась на водителя после смертельного ДТП: Вообще не думает!

Собчак сорвалась на водителя после смертельного ДТП: Вообще не думает!

Журналистка постоянно берет интервью, а вот дает их крайне редко. На этот раз она встретилась с Идой Галич. Блогер задала ей множество вопросов.
прочитано 1599 раз

По правилам нового шоу, вопросы задает не сама Галич, а простые прохожие. Так, у нее поинтересовались, когда в последний раз пришлось поднять голос. Журналистка честно ответила, что кричит на кого-то каждый день, так как является перфекционистом в жизни и работе, а потому не терпит халатного отношения. Она отметила, что последний раз кричала несколько часов назад.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак рассказала, что из себя ее вывел водитель. "Вообще не думает!" – заявила она. Оказалось, что знаменитость вышла из дома на каблуках в дождь, а шофер подъехал к газону. Ее возмутил тот факт, что мужчина встал там, где было удобно ему, решив, что она может пройти по траве. Она указала, что не гордится своими яркими эмоциями, но убеждена, что каждый должен выполнять свою работу и отдаваться делу на все сто процентов.

Журналистка подчеркнула, что непрофессионализм просто выводит ее из себя. Принцип "Как вы расслабляетесь? А я и не напрягаюсь" – крайне далек от нее. По мнению Ксении, самое важное – быть всегда в тонусе. Больше всего ей не нравятся "вялые" люди.

Ксения Собчак призналась, что однажды не взяла на работу человека еще до того, как он успел что-либо сказать. Он сел перед ней и начал долго искать документы в сумке. "Ненавижу медлительных", – отрезала журналистка. Она указала, что все люди вокруг нее должны соответствовать ее "реактивности".

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2021, 09:39 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость879579
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Тварюга! Возмездие рано или поздно ее настигнет!
Гость888333
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"Ненавижу медлительных", – отрезала журналистка и приказала водителю выехать на встречку.
Гость887816
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Василий
Бездельница, ворюга и хамка!!!
Все бы такие бездельницы были!
Василий
Пожаловаться Ответить
Бездельница, ворюга и хамка!!!
1

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