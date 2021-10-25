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Сериалы
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка

Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка

Артистка подверглась жесткой критике.
прочитано 809322 раза

Мария Шукшина активно выступает против вакцинации от COVID-19. Актриса открыто выражает свое мнение в личном микроблоге и в беседах с представителями СМИ. По словам телеведущего Дмитрия Киселева, артистка просто-напросто пиарится на актуальной теме, собирая вокруг себя сторонников.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

"В теме вакцинации Шукшина глупа, как пробка", - врезал звезде кино и сериалов Киселев.

Также телеведущий раскритиковал балерину Анастасию Волочкову, которая ранее заявила, что прививка от ковида вызывает рак и СПИД. Танцовщицу Киселев назвал "невежественной".

В список необразованных Дмитрий Киселев включил также друга балерины – актера Никиту Джигурду. Теледеятель подчеркнул, что эпатажный артист даже не пытается в чем-либо разобраться.

Вспомнил ведущий и о заявлениях певца Александра Серова. Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" недавно оказался в реанимации из-за ковида. По словам Киселева, Серов переносит инфекцию очень тяжело, так как ранее отказался от вакцинации. Теперь неизвестно, сможет ли Серов петь. Телеведущий подчеркнул, что все проблемы вокалиста из-за упрямства.

Как писали "Дни.ру", недавно актриса Мария Шукшина заявила, что готова навсегда бросить актерство. Артистка не может играть в кино, когда российский народ идет к "апокалипсису".

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2021, 13:50 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость886211
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Киселев вылизывает только те задницы,которые ему платят,мерзкий тип..
Гость565
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Да,глупа.Была бы умной,не вещала бы как прорицательница.Ведь не знает ничего,не училась медицине, а вещает.Все они хотят быть на слуху,кто чем себе славу зарабатывает.Ну не хочешь колоться-не вакцинируйся,а что ты народ сбиваешь. Ужас, займитесь собой и единственно собой,оставьте нас в покое.Мы решим за себя как быть.
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Гость885893
Рождённый когда-то умереть, умрёт, без проблем. И вакцинация не поможет.
Затянулась черной тина гладь старинного пруда Эх была как Буратино я когда-то молода
Вы не переживайте это не про вас
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Гость596870
прррроооооопппааааггггааанннндддон панакотный ваш кисель, офф.
Кисель в умах ив их отсутствии
гость405986
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Марии просто надо вчинить иск обнаглевшему липкому типу.
Гость886058
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Гость885800
Есть два стада, одно за прививки, другое против. Или тех кто против и повторяет бред о чипировании, СПИДе и раке вы стадом не считаете? Больше двух веков прошло,а люди не изменились. Не слышали, что в 1770 году в Москве случилась эпидемия чумы или как ее назвали "моровой язвы". И в ответ на меры по сдерживанию распространения болезни, в частности карантин, вот то самое, как вы выражаетесь стадо, стало кричать, что врачи (в то время это в основном немцы) хотят извести русского человека, поэтому в больнице лечиться не надо, а надо жечь можжевельник и конский навоз. Браво, вы с тех все там же.
Все верно.Только тогда Григорий Орлов,которого во всех фильмах снятых за огромные государственные деньги выставляют пьяницей и бабником предпринял исключительно правильные меры.Среди них,тем кто стал лечиться платили 5 р одиноким и по 10 семейным.Вот если сейчас всем заплатить,то и карты Мир можно всем нахлобучить и на Госуслуги загнать.А при ревакцинации дать ещё по десятке желающим фейсконтроль сделать добровольно.Только вакцинация народа властям на хрен не нужна.Им надо пилить бабки на всякие разные помощи народу😀
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Гость596870
прррроооооопппааааггггааанннндддон панакотный ваш кисель, офф.
Велик и могуч русский язык но такого не читала просто престижитатор какой то
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Забыла сказать у меня был тромбон левой ноги а вакцину поставили Астра зенеку которую очень критиковали про побочный эффект с кровью
Думала ну вот и мой конец пришел
Муж и мама получили Файзеровскую и вообще не болели
Любите себя и своих родных с уважением из маленькой Британии
Гость596870
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прррроооооопппааааггггааанннндддон панакотный ваш кисель, офф.
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Мое личное подчеркиваю личное мнение если человек отказался от вакцинации то его не надо принимать в больницу
Может это и жестко но из-за них другие люди не могут попасть в больницу на плановые операции
Сама я 3 дня болела после прививки и что?нормальная реакция организма
Хочу заметить что живу не в России и у меня не было выбора чем вакцинироваться
А в России сразу бы пошла а тут стояли в очереди 3 месяца на 2 прививку
Желаю всем здоровья и подумайте что всем богатым окажут совсем не такую помощь как простому народу
У меня маме 76 лет так она просто бежала на прививку уж если ей жить хочется
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