Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка

Мария Шукшина активно выступает против вакцинации от COVID-19. Актриса открыто выражает свое мнение в личном микроблоге и в беседах с представителями СМИ. По словам телеведущего Дмитрия Киселева, артистка просто-напросто пиарится на актуальной теме, собирая вокруг себя сторонников.
"В теме вакцинации Шукшина глупа, как пробка", - врезал звезде кино и сериалов Киселев.
Также телеведущий раскритиковал балерину Анастасию Волочкову, которая ранее заявила, что прививка от ковида вызывает рак и СПИД. Танцовщицу Киселев назвал "невежественной".
В список необразованных Дмитрий Киселев включил также друга балерины – актера Никиту Джигурду. Теледеятель подчеркнул, что эпатажный артист даже не пытается в чем-либо разобраться.
Вспомнил ведущий и о заявлениях певца Александра Серова. Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" недавно оказался в реанимации из-за ковида. По словам Киселева, Серов переносит инфекцию очень тяжело, так как ранее отказался от вакцинации. Теперь неизвестно, сможет ли Серов петь. Телеведущий подчеркнул, что все проблемы вокалиста из-за упрямства.
Как писали "Дни.ру", недавно актриса Мария Шукшина заявила, что готова навсегда бросить актерство. Артистка не может играть в кино, когда российский народ идет к "апокалипсису".
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