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Сериалы
Шукшина заявила об уходе: Я ничего не соображала

Шукшина заявила об уходе: Я ничего не соображала

Мария Шукшина готова навсегда забыть об актерстве.
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Известная артистка Мария Шукшина призналась, что не тревожится за свою карьеру. Более того, актриса готова вообще уйти из кино и забыть о телевизионных проектах. В 2020 году у знаменитости произошла переоценка всего. По словам Шукшиной, у нее открылись глаза.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Мария возмущена несправедливостью, которая творится вокруг. Она ведет борьбу за духовность и истинные ценности. Думать об актерстве, когда ее сограждане лишаются работы и средств к существованию из-за того, что не сделали прививки, Шукшина не может. Артистка понимает, с какими проблемами сталкивается российский народ. "Бог с ней, с этой карьерой", – махнула рукой Мария.

Шукшина уверена, что наше общество идет к "апокалипсису" и верующие люди это осознают. Артистка считает, что наступила эпоха перемен, ее поколение не впервые переживает подобное. Тогда Марии было всего 20 лет. В те годы, считает Шукшина, она очень заблуждалась. "Я ничего не соображала, когда тоже шла на эти баррикады", – подчеркнула знаменитость.

Современное российское кино вызывает у Марии Шукшиной большое недовольство. Отечественные режиссеры снимают русофобские фильмы и отправляют их на зарубежные фестивали. Только такие картины, считает Шукшина, получают награды на западе.

Многие коллеги поддерживают Марию, но предпочитают не высказываться публично. Между тем Шукшина не ощущает себя "белой вороной" так как с нею Бог.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 13:39 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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