"Все было спонтанно": Билан и Лазарев отвергли близость с роковой брюнеткой

Знаменитая фигуристка Аделина Сотникова дала честное интервью, в котором рассказала о попытке участия в шоу "Ледниковый период", Звезда очень хотела выступить в новом сезоне проекта, но Давид Манукян, которого ей поставили в партнеры, сломал ногу. "Первый канал" искал для спортсменки другого компаньона, но безрезультатно. Дима Билан и Сергей Лазарев вполне могли осчастливить девушку, но предпочли заниматься другими делами.
Аделина Сотникова рассказала, что многие известные люди приходили на пробы в передачу о фигурном катании. Однако никто так и не смог вступить с ней в близость на льду. "Приводили и Лазарева, и Билана. Лазарев подошел "Первому каналу", но все было спонтанно", — рассказала олимпийская чемпионка.
По словам роковой брюнетки, многое решал не только уровень физической подготовки мужчин, но и их планы на ближайшее будущее. "У всех же графики, у всех расписание, вот в чем сложность еще", — посетовала фигуристка. Так что Дима Билан и Сергей Лазарев отвергли заманчивое предложение по объективным причинам.
Напомним, несмотря на травму Давида Манукяна, Аделина Сотникова все же с ним сблизилась вне льда. В то же время Дима Билан серьезно заболел, да так, что у него пропал голос. А вот у Сергея Лазарева жизнь бьет ключом — он признался в теплых чувствах женатому другу.
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