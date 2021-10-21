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Шоу-бизнес
Потерявшему голос Билану грозит смертельная опасность: Любимая Олечка заразила

Потерявшему голос Билану грозит смертельная опасность: Любимая Олечка заразила

На днях Ольга Бузова рассказала, что потеряла голос. Теперь недуг сразил и Диму Билана.
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Исполнительница оказалась крайне обеспокоена ситуацией и тут же обратилась к врачу. Ей предстоит провести сольный концерт, билеты на который уже раскуплены. При том, что специалист запретил поющей ведущей разговаривать, она продолжает активно работать. Накануне артистка показывала в "историях", как репетирует горячие танцы и оригинальные выходы.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

После слухов о романе пары, похожая неприятность сразила и Диму Билана. Перед концертом певец рассказал, что уже четвертый день живет без голоса, при этом отказаться от работы он так и не смог. Каждый день исполнитель ездит на съемки, проводит мероприятия, а потому времени на восстановление у него нет. Знаменитость никак не может прийти в себя.

При этом певец точно знает свой диагноз, его сразил "осенний бронхит". Известно, что заболевание является крайне опасным, от его последствий, по статистике, умирает столько же людей, сколько и от рака легкого. Поклонники крайне обеспокоены состоянием Билана и призывают его остановиться, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

Подписчики Димы Билана активно интересуются, где же исполнитель мог подхватить неприятное заболевание. Многие предполагают, что его могла заразить Ольга Бузова. Не так давно на мероприятии они танцевали вместе, обнимались, а в конце даже случился поцелуй. Что происходило дальше – не знает никто. При этом публика до сих пор подозревает, что между звездами есть связь. "Любимая Олечка заразила?" – поинтересовались подписчики певца. Пока он не ответил.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 08:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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