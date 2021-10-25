"Топсенька, пупся!": Лазарев признался в любви женатому мужичине

25 октября Влад Топалов отметил 36-летие. Давнего товарища с днем рождения поздравил Сергей Лазарев. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте певец посвятил приятелю трогательную речь, полную ласковых любовных эпитетов.
"Дорогой мой, топсенька, пупся!", – обратился к Владу Топалову Сергей Лазарев. Он пожелал исполнителю счастья и любви с супругой – Региной Тодоренко. Артист подчеркнул, что очень дорожит их дружескими и братскими отношениями. Также певец признался, что обожает коллегу.
Кроме того, Сергей Лазарев обнародовал в своем микроблоге архивные фото и видео с Владом Топаловым. Он выразил надежду, что их дружба – навсегда.
Отметим, что вокруг личной жизни Сергея Лазарева ходит множество слухов. Ему приписывали множество романов с коллегами по шоу-бизнесу. Более того, поговаривали, что певец неравнодушен к мужчинам. Однако официально эти слухи не подтвердились.
Напомним, в свое время нежную дружбу с коллегой по группе Smash!! ряд поклонников считал подозрительной. Однако Влад Топалов развеял домыслы о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, женившись на телеведущей.
Как писали "Дни.ру", подозрительной многим россиянам кажется и дружба Сергея Лазарева с Алексом Малиновским. Напомним, артисты много времени проводят в месте, в частности, на отдыхе.
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