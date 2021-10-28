Заставляет задохнуться: Толкалина в траурном платье сделала неожиданное заявление

Артистка опубликовала свое фото в темное платье. Воздушный кадр крайне впечатлил публику. Знаменитость часто критикуют за якобы чрезмерно откровенные фотографии. Все дело в том, что в свои 43 года она сохранила потрясающую фигуру и не стесняется показывать ее всему миру. Однако на этот раз вопрос ее внешнего вида даже не встал.
Поклонники пришли в восторг от летящего платья и нежного образа Любови Толкалиной в целом. Артистка решила поделиться с ними цитатами Иоганна Гете, каждая из которых, по ее словам "заставляет задохнуться". Несмотря на объемный текст, подписчики с радостью прочитали все предложенное знаменитостью.
Среди цитат оказалось множество наставлений о целях, смысле жизни, восприятии себя в мире, молодости и общении с самыми близкими. Через слова великого писателя артистка решила обратиться к народу, чтобы донести самые важные мысли. Публика отреагировала крайне положительно.
Поклонники оставили множество комментариев с благодарностями и восхитились мудростью Любови Толкалиной. "Спасибо. Аж полегчало", "Какая Вы умница. Спасибо, что публикуете и такой контент", "Вы просто королева всего умного и глубокого", "Очень красивая и такая тонкая", "Большое спасибо за мудрость", "Самое ценное здесь", – написали они.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Кто подскажет?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Эктромелия